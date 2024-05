Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu!

Apple'ın dev etkinliği WWDC 2024 öncesinde Apple Design Awards finalistleri açıklandı.

Apple, WWDC 2024 öncesinde her yıl düzenlediği geleneksel törenle, uygulama ve oyun tasarımında öne çıkanları ödüllendirmek için Apple Design Awards 2024 finalistlerini açıkladı. Bu yıl, Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı için optimize edilmiş uygulamalar ve oyunları içeren yeni bir kategori olan Uzamsal Bilgi İşlem de dahil olmak üzere 7 kategoride finalistler seçildi.

Kategoriler ve Finalistler:

Keyif ve Eğlence:

Uygulamalar: Dudel Draw, Bears Gratitude, Rooms

Oyunlar: What The Car?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventure

Kapsayıcılık:

Uygulamalar: oko, Complete Anatomy 2024, Tiimo

Oyunlar: Unpacking, Quadline, Crayola Adventures

Yenilik:

Uygulamalar: Copilot Money, SmartGym, Procreate Dreams

Oyunlar: Call of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, Wavelength

Etkileşim:

Uygulamalar: Procreate Dreams, Arc Search, Crouton

Oyunlar: Little Nightmares, Rytmos, finity.

Sosyal Etki:

Uygulamalar: How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness Tracker

Oyunlar: The Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The Bear

Görseller ve Grafikler:

Uygulamalar: Sunlitt, Meditate, Rooms

Oyunlar: Death Stranding Director's Cut, Lies of P, Honkai: Star Rail

Uzamsal Bilgi İşlem:

Uygulamalar: Sky Guide, NBA, djay

Oyunlar: Synth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle Games



Kazananlar, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde açıklanacak.