Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu!
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Apple'ın dev etkinliği WWDC 2024 öncesinde Apple Design Awards finalistleri açıklandı.
Apple, WWDC 2024 öncesinde her yıl düzenlediği geleneksel törenle, uygulama ve oyun tasarımında öne çıkanları ödüllendirmek için Apple Design Awards 2024 finalistlerini açıkladı. Bu yıl, Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı için optimize edilmiş uygulamalar ve oyunları içeren yeni bir kategori olan Uzamsal Bilgi İşlem de dahil olmak üzere 7 kategoride finalistler seçildi.
Kategoriler ve Finalistler:
Keyif ve Eğlence:
Uygulamalar: Dudel Draw, Bears Gratitude, Rooms
Oyunlar: What The Car?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventure
Kapsayıcılık:
Uygulamalar: oko, Complete Anatomy 2024, Tiimo
Oyunlar: Unpacking, Quadline, Crayola Adventures
Yenilik:
Uygulamalar: Copilot Money, SmartGym, Procreate Dreams
Oyunlar: Call of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, Wavelength
Etkileşim:
Uygulamalar: Procreate Dreams, Arc Search, Crouton
Oyunlar: Little Nightmares, Rytmos, finity.
Sosyal Etki:
Uygulamalar: How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness Tracker
Oyunlar: The Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The Bear
Görseller ve Grafikler:
Uygulamalar: Sunlitt, Meditate, Rooms
Oyunlar: Death Stranding Director's Cut, Lies of P, Honkai: Star Rail
Uzamsal Bilgi İşlem:
Uygulamalar: Sky Guide, NBA, djay
Oyunlar: Synth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle Games
Kazananlar, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde açıklanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi