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Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu!
Finalistler, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın dev etkinliği WWDC 2024 öncesinde Apple Design Awards finalistleri açıklandı.

Apple, WWDC 2024 öncesinde her yıl düzenlediği geleneksel törenle, uygulama ve oyun tasarımında öne çıkanları ödüllendirmek için Apple Design Awards 2024 finalistlerini açıkladı. Bu yıl, Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı için optimize edilmiş uygulamalar ve oyunları içeren yeni bir kategori olan Uzamsal Bilgi İşlem de dahil olmak üzere 7 kategoride finalistler seçildi.

Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu! - 1. Resim

Kategoriler ve Finalistler:

Keyif ve Eğlence:

Uygulamalar: Dudel Draw, Bears Gratitude, Rooms
Oyunlar: What The Car?, NYT Games, Hello Kitty Island Adventure

Kapsayıcılık:

Uygulamalar: oko, Complete Anatomy 2024, Tiimo
Oyunlar: Unpacking, Quadline, Crayola Adventures

Yenilik:

Uygulamalar: Copilot Money, SmartGym, Procreate Dreams
Oyunlar: Call of Duty: Warzone Mobile, Lost in Play, Wavelength

Etkileşim:

Uygulamalar: Procreate Dreams, Arc Search, Crouton
Oyunlar: Little Nightmares, Rytmos, finity.

Apple Design Awards 2024 yarışmasının finalistleri belli oldu! - 2. Resim

Sosyal Etki:

Uygulamalar: How We Feel, Ahead: Emotions Coach, Gentler Streak Fitness Tracker
Oyunlar: The Wreck, Cityscapes: Sim Builder, The Bear

Görseller ve Grafikler:

Uygulamalar: Sunlitt, Meditate, Rooms
Oyunlar: Death Stranding Director's Cut, Lies of P, Honkai: Star Rail

Uzamsal Bilgi İşlem:

Uygulamalar: Sky Guide, NBA, djay
Oyunlar: Synth Riders, Blackbox, Loóna: Cozy Puzzle Games


Kazananlar, 10 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2024 etkinliğinde açıklanacak. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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