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Darbeciler tarafından rehin alınmıştı! Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı: "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Darbeciler tarafından rehin alınmıştı! Hulusi Akar&#039;dan 15 Temmuz mesajı: &quot;Bu ihaneti asla kabul edemeyiz&quot;
Darbe, FETÖ, Hulusi Akar, Demokrasi, Milli Birlik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler tarafından rehin alınan ve darbe bildirisi imzalatılmaya çalışılan dönemin Genelkurmay Başkanı ve Hulusi Akar, 9 yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Akar, "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden tamı tamına 9 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, dönemin Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ı rehin almış, darbe bildirisini imzalatmaya çalışmıştı. Darbecilere karşı gelen ve şiddete uğrayan Hulusi Akar, 15 Temmuz'a dair önemli mesajlar verdi.

AK Parti Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. Akar, "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz. Bu devlete, bu millete karşı yapılan her saldırı, 2 bin 500 yıllık büyük Türkiye devlet geleneğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

"BU MİLLET TEKTİR, BU VATAN TEKTİR, BU BAYRAK BİZİMDİR, BU MEMLEKET BİZİMDİR"

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kayseri’nin milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması, Kayserimizin bu konuda gerçekten ilmi ve irfanıyla, bu memleketin ve bu vatanın bir ferdi olarak ‘ölürsek şehit, kalırsak gazi’ anlayışıyla bütün değerlerine sahip çıktığını bir kez daha gördük, gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Şehitlikte ailelerle konuştuk, görüştük.

Gerçekten çok büyük bir zulüm, çok büyük bir acı yaşandı. Hiçbir kırılma, bükülme olmadan; Allah’ın verdiği imanla mensubu olduğumuz Kayseri’nin, bu milletin bu dinin verdiği cesaret ve dirayetle bu alçaklara gereken karşılığı verebildik. Bundan dolayı da çoluğumuza çocuğumuza bırakacağımız en büyük mirasın bu olduğunu söyleyebiliyoruz.

Darbeciler tarafından rehin alınmıştı! Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı:

İster darbe olsun, ister kalkışma, ister hainlik; bu konuları mutlaka gençlerimize, neslimize anlatmamız lazım. Bu millet tektir, bu vatan tektir, bu bayrak bizimdir, bu memleket bizimdir. Dolayısıyla bu ihaneti asla kabul edemeyiz. Bu devlete, bu millete karşı yapılan her saldırı, 2 bin 500 yıllık büyük Türkiye devlet geleneğine yapılmış bir saldırıdır.

Bu geleneğin en son halkası da cumhuriyettir. Bunun bilincinde olmalı ve buna sahip çıkmalıyız. Eğer biz millet olarak istikbalimize, mevcut bağımsızlığımıza sahip çıkmazsak, millet olma özelliğimizi kaybederiz. 252 şehidimize Allah’tan rahmet, 2 bin 703 gazimize acil şifalar diliyorum. Bizim milletimiz ve devletimiz kadar şehit ailesine sahip çıkan başka bir millet yoktur. Gazilerine bizim kadar sahip çıkan başka bir memleket de yoktur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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