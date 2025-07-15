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Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş&#039;ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldi
Forvet, Beşiktaş, Monaco, Transfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamerun asıllı İsviçreli forvet oyuncusu Breel Embolo, son olarak 2024-2025 sezonundaki gösterdiği 7 gol 8 asistlik performansıyla siyah-beyazlı ekibin radarına girmişti. Ancak Beşiktaş kulübünün yaptığı teklife olumsuz cevap veren Embolo'nun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başladı.

2024-2025 sezonunda Monoco'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken forvet oyuncusu siyah beyazlı ekibin teklifine verdiği red cevabıyla gündeme geldi.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından edinen bilgilere göre, Beşiktaş ile Monoco arasında anlaşma sağlanmıştı. Ancak, Embolo kariyerini Ligue 1'de sürdürmek istediği için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakmadı ve teklifini reddetti. Peki, Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm ayrıntılar....

Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldi - 1. Resim

EMBOLO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? 

Breel Donald Embolo, 14 Şubat 1997 tarihinde Kamerun'un Yaoundé doğdu. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Futbol kariyerine İsviçre'nin Basel kulübünün altyapısında başlayan Embolo kısa süre içinde profesyonel takıma yükseldi. Embolo'nun futbol yetenekleri onu transfer piyasasında cazip hale getirdi.

2014 yılında Basel'de profesyonel kariyerine başlayan Embolo, burada elde ettiği başarılarla hızla Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi.

Embolo kimdir, nereli, kaç yaşında? Beşiktaş'ın teklifini reddetmesiyle gündeme geldi - 2. Resim

BREEL EMBOLO KARİYERİ

Breel Embolo, futbolculuk kariyerine Basel'de başladı. 2016 yılında Almanya'nın Schalke 04 kulübüne transfer oldu.

Embolo, ardından 2020 yılında Fransa'nın Monaco kulübüne transfer oldu. Monaco'da da başarılı bir performans sergileyen Embolo, birçok kulübün radarına girdi.

2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile adı anılsa da, Monaco'daki bu teklifi olumsuz olarak değerlendirmiştir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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