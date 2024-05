Beklenen an geldi! Apple, iOS 18'in tanıtılacağı WWDC etkinliğinin davetiyelerini göndermeye başladı

Yapay zeka ve birçok alanda duyuracağı yeni özellikleriyle herkesi heyecanlandıran Apple, WWDC 2024 etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceğini paylaştı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bu yıl gerçekleştireceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinin tarihini duyurmuştu, şimdi daha fazla detay vererek kullanıcıların heyecanına heyecan kattı. iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2 işletim sistemleri hakkında yeni güncellemeleri duyuracağı etkinliğin ne zaman başlayacağı resmi olarak duyuruldu ve davetiyeler gönderilmeye başlandı.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Bu yıl 10 - 14 Haziran arasında gerçekleştirilecek etkinliğin TSİ 20.00'de başlayacağı duyuruldu. WWDC 24 etkinliğinde Apple işletim sistemine sahip cihazlarda yapay zeka şöleni yaşanması bekleniyor ve bu yeni özellikler ilk defa duyurulacak. Etkinlik, Apple Keynote etkinliği, Apple sitesi, Apple Developer uygulaması, Apple TV uygulaması ve Apple YouTube platformlarından izlenebilecek.

Etkinlikle ilgili Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Keynote Sunumu ve Platforms State of the Union etkinliklerini duyuran Apple, geliştiricilerin hafta boyunca neler öğrenecekleri ve yaşayacakları hakkında da bilgiler paylaştı. Bu ücretsiz online konferans, dünyanın her yerine yayılmış Apple geliştirici topluluğunu bir araya getirerek onlara iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS ve watchOS’e gelecek en yeni teknolojiler, araçlar ve yazılım çerçeveleri hakkında bilgiler sunuyor."

Apple, keynote etkinliğinin ardından iPhone'lar için gelen iOS 18 ve diğer işletim sistemleri için ve Apple cihazlarına uygulama geliştiren kişiler için yayınlayacağı yeni araçları Platforms State of the Union Etkinliği'nde duyuracak ve bu etkinlik TSİ 23.00'te başlayacak.

Apple, uygulama geliştiricilerinin etkinlikte tanıtılan araçları hızlı takip edebilmesi için Apple Developer uygulamasını cihazlarına kurmalarını öneriyor.