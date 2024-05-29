29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değil
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fethin 571.yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen İstanbul'un fethinin 571. yılı çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanıyor. Bu özel günde toplu taşıma da bedava oldu. İETT, metro, füniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ücretsiz hizmet verecek. Marmaray ücretli olmaya devam edecek.
Fethin 571.yıl dönümünde ulaşım ücretsiz hizmet veriyor. Bugün toplu taşıma araçları bedava oldu.
1453’te Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilen İstanbul'un 571. yılı 29 Mayıs Çarşamba günü çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanıyor.
İstanbullu vatandaşlar ise bugün ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Bugün İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi, Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karara göre her sene 29 Mayıs günü fetih dolayısıyla vatandaşların hem etkinliklere katılmasını sağlamak hem de birlikteliği arttırmak amacıyla İstanbul’da ulaşım ücretsiz oluyor.
İSTANBUL’DA 29 MAYIS GÜNÜ ULAŞIM ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karara göre; 29 Mayıs (bugün) metro, metrobüs, otobüs, vapur seferleri ve tramvay İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.
29 MAYIS’TA MARMARAY ÜCRETLİ OLACAK
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı 29 Mayıs günü, TCDD tarafından işletilen Marmaray ücretli olmaya devam edecek.
İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA NEDEN ÜCRETSİZ?
Her yıl 29 Mayıs günlerinde İstanbul’da toplu taşıma araçları; vatandaşları etkinliklere katılmaya teşvik etmek, trafiği azaltmak, bu özel günde kamu hizmeti sağlanması amaçlarıyla ücretsiz hizmet vermekte.
Kaynak: Türkiye Gazetesi