29 Mayıs Fethin 571.yıl dönümünde otobüs, vapur, metro, metrobüsler ve tramvay, ücretsiz oldu! Marmaray ise bedava değil

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 11:29 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 11:45 - Güncelleme:

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Fethin 571.yıl dönümü coşkusu yaşanıyor. 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen İstanbul'un fethinin 571. yılı çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanıyor. Bu özel günde toplu taşıma da bedava oldu. İETT, metro, füniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ücretsiz hizmet verecek. Marmaray ücretli olmaya devam edecek.