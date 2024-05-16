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Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yeni düzenleme! Vatandaşlar mağdur olacak mı? Açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da toplu taşıma ücretlerine yeni düzenleme! Vatandaşlar mağdur olacak mı? Açıklama geldi
Ankara, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da otobüs, metro ve trenlerde kullanılan ücret toplama sistemi değişiyor. EGO Genel Müdürlüğü, Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması ve aktarma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların hak kaybına uğramayacağını duyurdu.

Ankara'da toplu ulaşım araçlarında ücret toplama sistemi değişiyor. Yeni sisteme geçiş için çalışmalar devam ederken, EGO Genel Müdürlüğünden mağduriyet yaşayan vatandaşlar için açıklama geldi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) şu anda hızlı bir şekilde yenilenme aşamasındadır. Mobil uygulamalarımız ile entegrasyon süreci test aşamasında olup, çok kısa bir süre içerisinde stabil çalışma şekline dönecektir.

'HAK KAYBI OLUŞMAYACAK'

Son günlerde yaşanan Ankarakartların bazı validatörlerde okunmaması, aktarma işlemlerinin yapılamaması gibi problemler, eski yüklenici firma E-KENT'in kurumumuzla yaptığı sözleşme maddelerini yerine getirmemesi ve gerekli kontrolleri yapmamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreçte herhangi bir hak kaybı oluşmayacaktır. Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutma amacımız doğrultusunda bu tür teknik sorunların giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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