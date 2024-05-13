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Toplu taşıma olan yerlerde kamu personel servisleri kalkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi bugün Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından vatandaşa duyuruluyor. Paketin maddelerinden bir tanesi "Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması" olurken vatandaşlar servisler kalkıyor mu, kalkacak mı gibi sorulara cevap aradı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklanıyor. Maddelerden biri kamuda personel servis hizmeti olurken kalkacak mı araştırıldı. Detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün "Az kaynakla daha çok proje yapacağız" diyerek yeni tasarrufları açıkladı. Servisler hakkında yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak."

Toplu taşıma olan yerlerde kamu personel servisleri kalkıyor - 1. Resim

Açıklamada olan tasarruf maddeleri şöyle:

"Yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanacak.

Kamuda ambulans, savunma, güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

Kamu çalışanlarının yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek, ücretlere üst sınır getireceğiz."

Toplu taşıma olan yerlerde kamu personel servisleri kalkıyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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