Apple, iPad stratejisini tamamen değiştiriyor! Artık bilgisayarların yerine geçmesi gerekiyor

Apple, iPad Pro ile artık yıllardır yürüttüğü pazarlama stratejisini değiştirme kararı aldı ve artık tableti bir bilgisayar olarak konumlandırıyor.

iPad'in tasarımı yıllar içerisinde iç ve dış tasarımı da dahil olmak üzere çeşitli değişikliklerle günümüze kadar geldi. Tablet olarak piyasaya sürülen ilk iPad'ler internette video izlemek ve yazı yazmak için dikey olarak konumlandırılıyordu. Fakat devir değişti ve Apple artık iPad'de Apple logosunu yatay konumlandırarak hafif, hızlı bir iş istasyonuna dönüştürmek istiyor.

Apple ürünlerinde bulunan logosunun konumunu ya da yönünü değiştirmekten çekinmiyor. Şirket bir keresinde MacBook'un kapağı açıldığında aşağı bakan logoyu ters çevirmişti. Şirket, aynı durumu şimdi de iPad'lerde yapmak istiyor.

MANTIKLI BİR NEDENİ VAR

M2 iPad Air ve M4 iPad Pro modellerinin satışa sunulmasından sonra, Apple Face ID ve ön tarafta bulunan kamera sensörlerinin yerlerini değiştirdi. Artık tableti yatay modda kullanılmasını isteyen Apple, Face ID ve kameranın konumunu sağ tarafa aldı.

Apple'ın neden bu kararı aldığı sorgulanırken insanların kullanım alışkanlıkları akıllarına geldi. Kullanıcılar son yıllarda iPad'leri sıklıkla yatay modda kullanıyor. Video izlerken ya da çalışırken yatay modda daha fazla alanı görebildikleri için kullanıcılar artık dikey modda iPad'leri kullanmamaya başlamışlardı. Dikey mod şu anda sıklıkla iPhone'larda kullanılmakta.

Wccftech'in haberine göre, Magic Keyboard gibi aksesuarlar iPad'e bağlandıktan sonra cihazın yatay modda kullanma zorunluluğu gibi nedenler yüzünden Apple yavaş yavaş iPad'i bilgisayarların yerine geçeceği bir şekilde değerlendirmeye aldı. Fransız web sitesi Numerama ile yapılan yeni bir röportajda, üst düzey Apple çalışanları yeni piyasaya sürülen iPad Pro ve iPad Air modelleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Cihazın çoğunlukla yatay modda kullanıldığı ve yalnızca Face ID ve diğer sensörlerin üstte durmasını sağladığı vurgulandı.

GELECEKTE LOGO DEĞİŞEBİLİR

Apple'ın ürün tasarımcısı Molly Anderson, iPad üzerindeki Apple logosunun gelecekte değişebileceğini açıkladı. Anderson'un açıklamaları şu şekilde:

"Bunu düşünüyoruz. iPad uzun zamandır portre modunda kullanılan bir üründü, ancak biz onu giderek daha fazla yatay modda kullanıyoruz." dedi.

Yeni tanıtılan M4 iPad Pro tanıtımında ürün ilk tanıtıldığında da Apple'ın logosu yatay olarak görünüyordu. Bu da şirketin kullanıcılarının cihazı bu yönde kullanmasını istediğinin bir göstergesi. Şirketin bu yaklaşımı tüm iPad modellerinde mi yoksa sadece iPad Air ve Pro modellerinde mi değerlendireceği sorusunu gündeme getiriyor. Örneğin iPad mini, serinin geri kalanından daha küçük bir ayak izine sahip ve insanlar genellikle cihazı dikey yönde kullanıyor. Apple'ın şu anda logo konusunda nasıl bir politika izleyeceği merak konusu.