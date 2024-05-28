Özel Windows ISO kullanıcıları tehlike altında! Takip ediliyor olabilirsiniz

Bilgisayarlarınıza Windows'u kişiselleştirilmiş bir şekilde bilgisayarınıza kurduysanız ciddi bir tehlike altındasınız. Kullanıcılar bilgisayarlarını hızlandırmak için özelleştirilmiş Windowslar kullanırken arka planda çalışan fidye yazılımları ve şifre çalan sistemler ciddi tehlike oluşturuyor.

Özel Windows ISO'ları son zamanlarda internette oldukça popülerleşmiş durumda. İnce ayarlanmış ve özelleştirilmiş seçenekleriyle kullanılabilen özel işletim sistemi hem bilgisayarınızı hızlandırıyor hem de verilerinizi çalıyor.

Özelleştirilmiş Windows sayesinde kullanıcılar oyunlarda performansı artırma, arka planda çalışan uygulamaları kısıtlama ve Microsoft'un kendi işletim sistemini geliştirmesi için topladığı yöntemleri kapatıyorlar. Ancak Windows ISO'ları, Linux'ta yapılan özelleştirmelerle maalesef aynı değil ve ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

WİNDOWS ISO NEDİR?

Bilgisayarlarınıza Windows'u kurmak için çeşitli yöntemler var. Windows ISO neredeyse işletim sisteminin piyasaya çıktığı ilk günden beri var olan bir teknoloji. Microsoft tarafından lisanslı olarak dağıtılan ISO dosyaları bilgisayarlarınıza Windows'u hızlıca bilgisayarınıza kurmanızı sağlayacak bir paketleme biçimi. Bilgisayarınıza indirdiğiniz ISO (.iso dosyası) dosyasını bir flash belleğe ya da CD'ye yazdırabiliyorsunuz.

Fakat bu dosyalar Microsoft'un kendi sitesinden indirildiğinde güvenlidir farklı sitelerden indirildiğinde ciddi bir güvenlik açığı oluşturmakta. Korsanlar internette sahte Microsoft siteleri ve "Bilgisayarınızı hızlandırıyoruz" vaadiyle çeşitli korsan yazılımlarını bilgisayarınıza kuruyorlar. Bilgisayarınızın oyun performansını artırmak veya izleme çerezlerini devre dışı bırakmak gibi herhangi bir şey olabilir, ancak daha kötü sonuçlara da yol açabiliyor.

NEDEN ORİJİNAL ISO KULLANMALIYIZ?

Microsoft'un platformu geliştirmekte kullandığı verileri alırken bir işlem gücü gerekmekte ve bilgisayarı eski kullanıcılar için bu tam bir eziyet. Çünkü Windows aynı anda bir çok uygulamayı arka planda çalıştırabiliyor. İşletim sistemi güncellemelerini indirirken aynı anda virüs taraması yapabiliyor. Bazen de "Teslim En İyileştirme" ile bilgisayarınızı yedeklemeye başlayabiliyor. Bu yüzden de bilgisayarınız yavaşlıyor.

Fakat sahte ISO dosyaları bu işlemleri engellerken arka planda sosyal medya şifrelerinizi, kart bilgilerinizi ve sizin yerinize işlemler yapabiliyorlar. Linux'ta kullanılan Linux ISO'larının yerine Windows'ta kullanılan bu yöntem güvenli değil. Linux'ta kullanılan ISO dosyaları geliştirilen kişi veya kurum tarafından imzalanmak zorunda. Linux'u bilgisayarınıza ISO yöntemiyle kurduktan sonra sahte imzalı kişi tarafından kurulduysa anında bilgisayarınız kapatılıyor ve "Bu yazılımın geliştiricisini doğrulayamıyoruz" uyarısıyla karşı karşıya kalıyorsunuz.

Linux sizler için sahte yazılımı kontrol edip anında tespit edebiliyor. Fakat Windows bunu yapamıyor ve güvenlik zafiyeti oluşturuyor. Linux'ta dağıtılan ISO dosyaları açık kaynak kodlu bir halde. Bu da insanların ISO içeriğini istedikleri gibi geliştirmelerine olanak sağlamakta.

Tüm bu Linux dağıtımları geliştiriciye tamamen güven duyulmasına bağlı. Güven oluşturmayan geliştirici anında şikayet edilerek mimleniyor ve geliştirdiği .iso dosyası kullanılamıyor.

Windows'u orijinal bir şekilde kullanmak her zaman en güvenli yöntemdir. Sahte Windows ISO'larını bilgisayarınıza kurarken iki kere düşünmeniz her zaman tavsiye edilen bir durum. Sahte ISO kullanmak hem sizleri hem de cebinizi (banka hesabınızı) ciddi bir şekilde tehdit etmekte.