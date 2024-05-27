Elon Musk'tan yeni proje! Yapay zekayı geliştirmek için süper bilgisayarlar kuracak

Elon Musk'ın yatırımcılar ile yaptığı toplantıya göre, kısa süre önce kullanıma sunulan xAI'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'u bir sonraki seviyeye çıkartmak istiyor. Bunun için tıpkı Microsoft gibi süper bilgisayarlar inşa etmek istiyor.

The Information'ın haberine göre, Musk planladığı süper bilgisayarları Oracle ile ortaklık kurarak geliştirmek istiyor. Yeni devasa projesini 2025 sonbaharına kadar çalıştırmayı istiyor.

Elon Musk'ın Mayıs ayında yaptığı bir sunumda, yeni projenin bugün var olan en büyük veri depolama merkezi olacağını söylüyor. Şu anda Nvidia'nın H100 grafik işlemcilerini kullanan veri merkezlerinden en az dört kat daha büyük olacağını belirtti.

Nvidia'nın en güçlü ekran kartlarından oluşan H100 ailesi, yapay zeka için veri merkezlerinde en çok tercih edilen ekran kartı konumunda. Bu yüzden şu anda Nvidia talebin fazla olması nedeniyle ekran kartını üretmekte zorlanıyor ve yüksek fiyat politikasını uyguluyor.

Geçtiğimiz ay Elon Musk, Microsoft'un destek verdiği OpenAI ve Alphabet'in sahip olduğu Google'ın geliştirdiği Gemini yapay zekasına rakip olarak xAI'ı kurdu.