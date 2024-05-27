Profesyonel kameramanlar için geliştirilen Realme 12 serisi tanıtıldı!

Rakiplerini geride bırakan özellikleri ile dikkat çeken Realme 12, fotoğraf çekmeyi sevenler için geliştirilen yeni telefonunu tanıttı.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Oyuncusu Melissa Vargas ile tanıtılan yeni telefon 120x super zoom teknolojisiyle uzakta bulunan nesneleri net bir şekilde görüntüleyebilme özelliğine sahip. Kayıpsız 6x zoom kamera yakınlaştırma özelliğine sahip yeni Realme 12 serisi görüntü kalitesi bozulmadan fotoğrafları yakınlaştırabiliyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEK DAHA KEYİFLİ

Yeni tanıtılan amiral gemisi Realme 12 Pro+'ta SONY IMX890 sensörlü 50MP ana kamera yer alıyor. Görüntü kontrolü sağlayan SuperOIS teknolojisiyle fotoğraf çekme deneyimi sunan 12 serisi, 300 üçgen oyuklu altın yivli çerçeveye ve 500 geçişli desene sahip parlak güneş ışını kadranına sahip.

realme 12 serisi 5G, 6.7 inçlik 120Hz kavisli görüş OLED ekranının yanı sıra yüzde 100 P3 renk gamında netlik ve canlı kontrast sağlıyor. Seri, kesintisiz ekran akışına rağmen 3D VC soğutma sistemi sayesinde sıcaklıkları optimal seviyelerde tutarak maksimum performansı koruyor.

MAKSİMUM PERFORMANS

Snapdragon 7s Gen 2 ile güçlendirilmiş, 8 çekirdekli 64-bit yapıya sahip olan realme 12 Pro+ 5G ve 8 çekirdek mimarisine sahip olan Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle donatılan realme 12 Pro, sahip olduğu işlemcilerle, akıcı bir arayüz ve yüksek çözünürlüklü görüntüler için maksimum performans sağlıyor.

Realme 12 Pro+ 5G ve realme 12 Pro, geniş depolama sunarak kullanıcılara çoklu görevlerde üstün performans ve geniş depolama alanı sunuyor.

Seri, UI 5.0 özelliğiyle yapay zekanın potansiyelini kullanarak kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.