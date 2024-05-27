iOS 18 ile iPhone'lara gelecek 10 yeni yapay zeka özelliği belli oldu!

Apple'ın macOS 15 ile getireceği güncellemeler belli oldu!

Apple'ın macOS 15 ile getireceği güncellemeler belli oldu!

Apple'ın yakında tanıtacağı yeni işletim sistemi iOS 18 ile yapay zeka özellikleri artık iPhone'lara gelecek ve yeni özellikler sayesinde kullanıcıların telefon kullanma alışkanlığı tamamen değişecek.

Bloomberg'in haberine göre, yeni duyurulacak olan işletim sistemleri olan iOS 18 ve macOS 15 ile yapay zeka mesajınıza göre yeni emojiler oluşturabilecek, maillerinize ve mesajlarınıza otomatik olarak cevap verebilecek. Bir çok özellik iPhone ve MacBook'larda kullanıma sunulacak.

Apple'ın düzenleyeceği yeni etkinlikte (WWDC)'in önemli bir bölümü yapay zekaya ayrılacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın macOS 15 ile getireceği güncellemeler sızdırılmış ve bu yeni güncellemeler telefondaki uygulamaları daha da pratikleştirmeyi temel alan güncellemelerdi.

YENİ ÖZELLİKLER SIZDIRILDI

Apple'ın getirmeyi planladığı sızdırılmayan özellikler sızdırıldı ve görünüşe göre Apple aşağıdaki yeni özellikler için de yapay zekayı kullanacak;

Fotoğraf düzenleme

Sesli mesajları metne dönüştürme

Mail ve mesajlara otomatik olarak cevap verme

Kullanıcıların mesaj alışkanlığına göre eğitilmiş yeni emojiler

Geliştirilmiş yeni Safari tarayıcısı

Spotlight'ta daha hızlı ve güvenilir aramalar

Siri ile daha doğal diyaloglar

Apple Watch için optimize edilmiş yeni Siri

Haberlerin, mesajların, web sayfalarının, bildirimleri otomatik olarak özetleyen yeni uygulama

Geliştiriciler için yeni Xcode özellikleri

Yeni gelecek özelliklerin tamamı iPhone veya MacBook'larda çalışmayacak. Çalışma mantığı aslında çok basit. Fazla sarj tüketen ve işlem gücü gerektiren yapay zeka özellikleri bulut üzerinden çalışacak. Az sarj tüketen ve daha az işlem gücü gerektiren yapay zeka özellikleri tamamen telefon üzerinden çalışacak.

Apple'ın yeni tanıtacağı yapay zeka araçları şu anda test aşamasında ve Eylül ayındaki resmi lansmandan kısa bir süre önce iOS 18'in beta sürümünde kullanıcılara test ettireceği iddia ediliyor.