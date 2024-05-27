YouTube'a yeni özellik geliyor! Mırıldanarak ya da ıslık çalarak şarkı bulabileceksiniz

Google, Android'de bulunan YouTube Müzik uygulaması için artık Shazam benzeri yeni müzik bulma özelliğini kullanıma sunuyor. Yeni özellik sayesinde, şarkının ne olduğunu anlamak için mırıldanmanıza, ıslık çalmanıza, şarkı söylemenize ya da bir şarkı kaydını çalmanıza olanak tanıyor.

The Verge'ün haberine göre, yeni özellik şu anda bölgesel olarak açılmakta ve yeni özelliği kullanmak isteyen kişiler uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan arama düğmesinin içerisinde bulunuyor.

Arama butonuna tıkladıktan sonra mikrofon işaretinin yanında bir ses dalgası simgesi mevcut. Simgeye tıkladıktan sonra uygulama sesinizi dinlemeye başlıyor.

Shazam alternatifi yeni uygulama şu anda hızlı ve müzikleri anında tespit edebiliyor. Google Asistan'ın yıllardır sahip olduğu aynı özellikten şu anda YouTube uygulamasında bulunan özellik gayet hızlı çalışıyor. Arama yapmak için mırıldanma özelliğinin geçtiğimiz aylarda iOS için YouTube Music'te de görüldüğü bildirilmişti, ancak henüz yaygın olarak kullanılmaya başlanmadı.

Yeni özellik ilk olarak Android telefonlarda kullanılmaya başlandı.