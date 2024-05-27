iPhone 16 Pro'nun tasarımı internete sızdı! Merakla beklenen yeni telefon gün yüzüne çıktı

Apple sızıntılarıyla meşhur Majin Bu, yeni duyurulacak olan iPhone 16 Pro'nun tasarımını bir önceki amiral gemisi olan iPhone 15 Pro ile karşılaştırdı. İki model arasındaki en büyük fark ekran boyutu olarak görünüyor.

Apple'ın merakla beklenen yeni telefonu iPhone 16 Pro'nun tasarımı sızdırıldı. Yeni tanıtılacak olan modelin en büyük fark ekran boyutunda. Şu anda satışta bulunan iPhone 15 Pro'da 6,1 inçlik bir ekran bulunuyor. Tanıtılması beklenen yeni telefonda 6,3 inçlik bir ekran bulunuyor ve ekran boyutu olarak gelişme görünüyor. Bu artış çok ciddi olmasa da biraz daha geniş bir görüntü deneyimi vermesi bekleniyor.

GizMochina'nın haberine göre, Border Reduction Structure (BRS) teknolojisi sayesinde iPhone 16 Pro daha ince bir dış çerçeveye sahip olacak. Sızdırılan görsellerde ekran çalışmadığı için bu bilgiyi doğrulamak mümkün değil.

KAMERA SİSTEMİ

Kamera sisteminde önemli gelişmeler bizleri bekliyor. Bir önceki telefonla kıyaslanınca daha büyük bir alana sahip olacak. Önemli gelişme aslında kameranın boyutu değil. Yeni tanıtılacak olan iPhone 16 Pro'da, bir önceki yıl tanıtılan iPhone 15 Pro Max'te bulunan 5x optik yakınlaştırmaya sahip olacak. 12 MP periskop telefoto lens ve 48 MP ultra geniş kameraya sahip olması beklenen yeni telefon, 2024 yılında satışa çıkan en iyi kameralı telefon listesinde üst sıralarda yer alabilir.

ÖZEL BİR YENİ DÜĞME

Sızdırılan görüntüler ayrıca, özel bir çekim düğmesini de ortaya çıkıyor. Bu düğmenin fiziksel basma ile dokunma hassasiyetini birleştirerek geleneksel kamera deklanşör düğmesi deneyimini taklit etmesi bekleniyor. Hatta zoom kontrolü gibi ek işlevlerle de tuş özelleştirilebilir.

Eski model ile yeni model arasında devasa farklar bulunmasa da eski modelin tasarımına sadık kalınmış. Ekran ve kamera geliştirmelerinden ziyade iPhone 16 Pro daha güçlü bir çip ve biraz daha büyük bir pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.