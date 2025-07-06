Yapay zeka şiveli konuşmayı anlamıyor

Yapılan bir araştırmada yapay zekâ asistanlarının şiveli konuşmayı anlamadığını ortaya çıkardı.

ÖMER TEMÜR - Çin’de yapılan bir araştırma, çağrı merkezlerinde kullanılan yapay zekâ asistanlarının çalışanlara yardımcı olmak yerine hataları ve stres düzeyini artırdığını ortaya koydu. Araştırmanın en dikkat çeken bulgularından biri, AI asistanlarının konuşmaları metne dönüştürürken ciddi hatalar yapması. Müşteri aksanları, hızlı konuşma temposu ya da rakam içeren ifadeler, sistemin en çok zorlandığı alanlar.

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Benzer sıkıntılar, eş sesli kelimeler gibi doğal dilin karmaşıklıklarında da karşımıza çıkıyor. Ayrıca AI’ın duygu tanıma sistemleri de çalışanlar tarafından büyük oranda işlevsiz bulunuyor.

Normal konuşmaları “öfke” ya da “olumsuz duygu” olarak etiketleyen sistem, çoğu zaman ses yüksekliğini yanlış yorumluyor. Çalışanlar bu analizlere güvenmediklerini ve kendi sezgileriyle müşterinin duygusal durumunu daha doğru değerlendirebildiklerini belirtiyor. Diğer yandan yapay zekânın çağrı merkezlerinde kullanılması çalışanlarda iş kaybı korkusuna de yol açıyor.