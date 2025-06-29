Yeni dönem başlıyor! Kamu kurumlarının harcamalarının kontrolü yapay zekaya emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir hizmeti devreye aldı. "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi" ile kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerinin izlenmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya devam ederken, yapay zeka destekli uygulamalarla şeffaflığı ve hesap verebilirliği önceliklendirerek mali disiplini daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında etkinliği artırmak ve israfı önlemek amacıyla yapay zeka destekli yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi" kapsamında, kamu kurumlarının harcama eğilimleri ve benzer birimlerin verileri analiz edilerek mevzuata aykırı işlemler tespit ediliyor. Gerçek zamanlı kontrollerle kaynak israfının önüne geçilirken, mevzuata aykırı harcamalara yönelik inceleme süreçleri de başlatılıyor. Bakanlık ayrıca, dijital tahsilat uygulamalarıyla kamu gelirlerini güvenli ve hızlı şekilde toplarken, vatandaşların da işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre, yapay zekanın Bakanlık bünyesinde kullanılmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

Bu kapsamda, Bakanlıkça devreye alınan "Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi" ile kamu harcamalarında verimlilik sağlanmasını, tasarrufun artırılmasını ve mali karar alma süreçlerinin güçlendirilmesini amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde, yapay zeka algoritmalarıyla kamu kurumlarının harcama eğilimleri ve emsal birimlerin verileri analiz edilerek, mevzuata aykırı harcamalar ortaya çıkarılıyor. Mevzuata aykırı işlemler için inceleme ve araştırma süreçleri başlatılıyor.

Söz konusu proje ile yapılan gerçek zamanlı kontrol ve analizlerle kaynak israfı ve gereksiz harcamalar da önleniyor.

DİJİTAL TAHSİLAT DÖNEMİ GÜÇLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarında tasarrufu artırmaya yönelik adımlarını sürdürürken, aynı zamanda kamu gelirlerinin tahsilat süreçlerini de dijital altyapıyla güçlendiriyor. Bu doğrultuda devreye alınan e-Tahsilat Uygulaması, devletin alacaklarını daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde tahsil etmesini sağlıyor.

30'DAN FAZLA KAMU ÖDEMESİ TEK PLATFORMDA

Yeni sistem sayesinde vatandaşlar; gümrük vergileri, milli emlak satış/kira bedelleri, bedelli askerlik ödemeleri gibi 30’dan fazla kalemdeki kamu ödemesini, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım’ın mobil uygulamaları, internet bankacılığı, ATM'ler ve şubeleri aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

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DEVLET GELİRLERİNİ ANLIK TAKİP EDİYOR

e-Tahsilat sistemi yalnızca vatandaşlara değil, kamu maliyesine de önemli faydalar sağlıyor. Tahsilatlar anlık olarak takip edilip kayıt altına alınıyor, böylece devletin gelir akışı şeffaflaşıyor ve kamu kaynaklarının yönetimi daha etkin hale geliyor.

2,8 TRİLYON LİRA DİJİTALDEN TAHSİL EDİLDİ

1,5 yıllık süreçte toplam 2,8 trilyon liralık tahsilat bu sistem üzerinden gerçekleştirildi. Sadece 2024 yılında, e-Tahsilat kanalıyla toplanan kamu gelirleri, merkezi yönetim bütçesinin yüzde 20,6'sını oluşturdu. Bu oran, dijitalleşmenin mali yönetim üzerindeki somut etkisini gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

BAKAN ŞİMŞEK: MALİ DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı harcamaların izlenmeye devam ettiğini belirterek, şeffaflık ve hesap verebilirliği öncelediklerini ifade etti.