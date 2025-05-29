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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 5 ilde arsa satılacak, aralarında Muğla ve Ankara da var: İşte detaylar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 5 ilde arsa satılacak, aralarında Muğla ve Ankara da var: İşte detaylar...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 kentte taşınmaz satışı yapılacağını duyurdu. Ödemelere ilişkin detaylar Resmi Gazete'de paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye'nin farklı noktalarında arsa satışı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! 5 ilde arsa satılacak, aralarında Muğla ve Ankara da var: İşte detaylar... - 1. Resim

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara'da farklı büyüklüklere sahip arsalar yeni sahiplerinin olacak.

ankara
Ankara

TEMİNATI 200 MİLYON LİRA

İhaleye ilişkin detaylar açıklanırken en değerli arsa Ankara'da Çayyolu'nda bulunan parseller oldu ve sadece teminatı 200 milyon lira tutuyor.

mersin
Mersin

Vadeli ödemelerde ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenecek.

muğla
Muğla

İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 35 oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak.

tunceli
Tunceli
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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