Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Milyarlarca lira açık var 

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 957 milyar 413 milyon lira, giderleri 1 trilyon 132 milyar 127 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece merkezi yönetim bütçesi nisanda 174 milyar 714 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 885 milyar 531 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisanda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 957 milyar 413 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 46,3 artışla 1 trilyon 132 milyar 127 milyon liraya ulaştı.

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OCAK-NİSAN DÖNEMİ

Ocak-nisan döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 yükselerek, 3 trilyon 364 milyar 182 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 45,3 artarak, 4 trilyon 249 milyar 713 milyon lira oldu.

BÜTÇE AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi, nisanda 174 milyar 714 milyon lira, ocak-nisan döneminde de 885 milyar 531 milyon lira açık verdi.

FAİZ DIŞI GİDERLER

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artarak 871 milyar 468 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024'ün aynı ayında yüzde 6,7 iken, geçen ay yüzde 6,8 olarak hesaplandı.