Sony'den beklenmedik karar! PlayStation Plus abonelik fiyatlarında indirim başladı

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Türkiye'de PlayStation sahiplerinin kullandığı PlayStation Plus abonelik hizmetinde büyük indirim kampanyası başladı. "Days of Plays" olarak adlandırılan kampanyada Essential, Deluxe ve Extra paketlerinde yüzde 30'a varan indirimler başladı.

Ülkemizde oyun seveler şu anda zor bir dönemden geçiyor. Steam'in dolar kuruna geçmesi ve Epic Games Store'un yerel fiyatlandırma desteğini azaltması oyun fiyatlarında ciddi bir yükselişe neden oldu. Oyun fiyatlarındaki yükselişin ardından abonelik hizmetleri Türk oyunculara ilaç gibi geldi.

Xbox Game Pass veya PlayStation Plus abonelik hizmetlerine aylık olarak ödeme yapan oyuncular, indirim dönemlerinde de fırsatları kaçırmıyor. Sony'nin yapmış olduğu yeni kampanyada PlayStation Plus fiyatlarında indirim başladı.

YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER BAŞLADI

Webtekno'nun haberine göre, “Days of Play” indirimleri kapsamında abonelik sisteminde yüzde 30'a varan indirimler başladı. Essential aboneliği %20, Extra aboneliği %25, Deluxe aboneliği ise %30 oranında ucuzladı. Bu indirimler sadece yıllık aboneliklerde geçerli olan bir durum.

İndirimler 12 Haziran'a kadar devam edecek ve fiyatlar eski haline geri dönecek.

PLAYSTATİON PLUS EXTRA HAZİRAN 2024 OYUNLARINI DUYURDU

Sony'nin PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna ekleyeceği Haziran 2024 oyunları belli oldu. 29 Mayıs'tan itibaren PS Plus Extra ve Premium üyeleri, kataloğa eklenecek 20 oyunu deneyimleyebilecek. Bu ayın öne çıkan oyunu yılların efsanesi GTA San Andreas oldu.

PS Plus Extra ve Deluxe

Dredge / PS4 ve PS5 (29 Mayıs)

Lego Marvel Super Heroes 2 / PS4 (31 Mayıs)

Cricket 24 / PS4 ve PS5 (5 Haziran)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition / PS4 ve PS5 (7 Haziran)

PlayStation Plus Premium / Klasik Katalog