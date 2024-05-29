Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium Haziran 2024 oyunlarını duyurdu: GTA San Andreas ücretsiz!

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Mayıs 2024 11:51 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 12:04 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sony'nin PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna ekleyeceği Haziran 2024 oyunları belli oldu. 29 Mayıs'tan itibaren PS Plus Extra ve Premium üyeleri, kataloğa eklenecek 20 oyunu deneyimleyebilecek. Bu ayın öne çıkan oyunu yılların efsanesi GTA San Andreas oldu.