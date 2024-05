Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium Haziran 2024 oyunlarını duyurdu: GTA San Andreas ücretsiz!

Sony'nin PlayStation Plus Extra ve Premium kataloğuna ekleyeceği Haziran 2024 oyunları belli oldu. 29 Mayıs'tan itibaren PS Plus Extra ve Premium üyeleri, kataloğa eklenecek 20 oyunu deneyimleyebilecek. Bu ayın öne çıkan oyunu yılların efsanesi GTA San Andreas oldu.

Sony, Haziran ayında PlayStation Plus Extra ve Premium aboneliklerine sahip kullanıcıların oynayabileceği yeni oyunlar PlayStation Blog'da duyurdu.

Eklenen yeni oyunlar arasında arasında dikkat çekenler oyunlar Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, Dredge ve Cricket 24 oldu. Oyuncular, bu oyunlara 29 Mayıs tarihinden itibaren tam erişim sağlayabilecekler. PS Plus Klasik kataloğunda ise Tomb Raider Legend, Star Wars: The Clone Wars ve Sly Cooper and the Thievius Raccoonus oyunculara sunulacak.

PS Plus Extra ve Deluxe

Dredge / PS4 ve PS5 (29 Mayıs)

Lego Marvel Super Heroes 2 / PS4 (31 Mayıs)

Cricket 24 / PS4 ve PS5 (5 Haziran)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition / PS4 ve PS5 (7 Haziran)

PlayStation Plus Premium / Klasik Katalog