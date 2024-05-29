Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

1071 ile başlayan fetihler zincirinin altın halkası olan İstanbul'un fethinin 571. senei devriyesini idrak ediyoruz. Daha 21 yaşında askeri dehasıyla ilmiyle cesaretiyle İstanbul'u milletimize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu bir kez daha yad ediyoruz.

Fatih Sultan Mehmet Han bundan 571 yıl önce henüz 21 yaşındayken yeni bir çağın kapılarını açmıştı. İstanbul o tarihten itibaren Türk ve İslam dünyasının güç merkezi, bilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Fatih millet kimliği bakımından da mühimdir. Fetih anlaşılmadan Kızılelma ideali anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürüten azim, ufuk ve strateji anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan Yahya Kemal'in İstanbul'u neden Türk İstanbul diye anlattığı anlaşılmaz. İstanbul fethine işgal diyenlerin, zulüm 1453'te başladı diye duvarlara yazanların, fetihten 250 yıl önce kadınları, şehirleri yağmalayan haçlı sürülerinden hiçbir farkı yoktur. İstanbul'un fetih ve Fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri kabul edemese de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır. Ebediyen de öyle kalacaktır. İstanbul her şeyden önce kutlu ordunun emanetidir. İstanbul milletimizin gözbebeğidir. İstanbul'a hizmet ederken hep bu şuurla hizmet ettik. Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarıp bu şuurla ibadete açtık. Şehrin her karışına mührümüzü vurduk. Aziz İstanbul'u korumaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...