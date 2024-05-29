Sokak köpekleri düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: İşte Türkiye'nin beklediği rapor!

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Tartışmaya neden olan sokak köpeklerine ilişkin taslak metni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın "Tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım" dediği öne sürüldü. Haziran ayında Meclis'e gelmesi planlanan 8 maddelik taslak metninde ise kısırlaştırmadan uyutmaya kadar tüm detaylar ortaya çıktı.

Son günlerin en çok tartışılan ve yer yer eleştirilen sokak köpeklerine yönelik düzenlemenin taslak metninin detayları belli oldu. AK Parti'nin hazırladığı teklifte vatandaşlara belediyen beklentilerinin ne olduğu soruldu.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sokak hayvanları konusunda son durumun aktarıldığı ve hazırlanan çalışmayla ilgili seçimlerin ardından özel bir sunum yapıldığı da öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sunumun ardından, “Bunlara tedbir alalım ama ölçüsünü de iyi koruyalım. Bu haliyle çalışın. Diğer arkadaşlarla da görüşüp bana son halini getirin” talimatını verdiği belirtildi.

AK Parti’nin yasa teklifini önümüzdeki hafta tamamlayacağı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son bir kez daha sunum yapılacağı kaydedildi.

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TEKLİF MUHALEFETE DE GÖTÜRÜLECEK

Teklifin haziran ayı içerisinde Meclis’e sunulması ve temmuz ayında Genel Kurul gündemine getirilmesi planlanıyor.

Parti kurmayları, “Biz teklifimizi hazırladıktan sonra önerilerimizle gideceğiz. Karşı taraftan çözüm gelmezse uzlaşmak için bir çaba içerisinde olmayacağız. Sanatçıları, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, veteriner hekimler birliğini, hepsini dinledik. İşin bürokratik takibi ve etkinliği de önemli. Böyle bir uygulamayla ancak sonuç alınabileceği görülüyor” diye konuştu.

TASLAK METİNDE NELER VAR

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığı bilgilere göre ise, taslak metninde, ilk olarak vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler toplanacak.

ZARARSIZLAR KISIRLAŞTIRILACAK

Mahallede, vatandaş tarafından beslenen ve kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak, bu köpekler de kısırlaştırılacak.

BARINAK KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Barınakların yaşam koşulları iyileştirilecek. Barınaklarda, modern kafes sistemi, izleme alanları, kameralı takip, suyun otomatik verildiği, yiyeceklerin belli zamanda verildiği bir düzenek kurulması sağlanacak.

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ÖTENAZİ NASIL OLACAK?

Toplanan bu köpekler arasında barınak koşullarında yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 aylık sürenin sonunda ötanazi uygulanacak.

SAHİPLENDİRİLENLERE ÇİP TAKILACAK

Sahiplendirilen hayvanlar ise çip takılarak takip edilecek.

Yasadaki değişikle ayrıca sahipsiz hayvan tanımı yapılacak.