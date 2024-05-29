Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya İsrail tepkisi: Bu kan elinize bulaştı

İsrail'in Refah'taki çadır kente saldırısında hayatını kaybeden bir çocuğun kafasının bedeninden ayrıldığı görüntüler infiale neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kan donduran görüntüler hakkında "Bebeklerin boynu koparılıyor ne zaman göreceksiniz bunları? BM, sen ne işe yararsın? Allah bunun hesabını size, hepimize sorar" ifadelerini kullanıp "Amerika bu kan senin eline bulaşmıştır. Sen de onlar kadar sorumlusun" dedi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştirdi. İşgalci ordu son olarak güvenli bölge diyerek yönlendirdiği masum sivillerin sığındığı çadır kenti bombalamıştı. Dünyanın ayağa kalktığı ilk saldırıda 40 Filistinli diri diri yanarak hayatını kaybetti.

Masum siviller diri diri yanarken bir babanın kucağındaki kafası bedeninden ayrılmış çocuğun görüntüsü ise kan dondurdu. Görüntüler dünya genelinde ses getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü grup toplantısında İsrail vahşetini gündemine aldı.

'GÖRÜNTÜLERE BAKMAYA KALP DAYANMIYOR'

İsrail'in yanı sıra ABD'ye de sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in yaptıkları Refah'a yapılanlar çok daha kanlı duruma geçti. Çadırlara yapılan saldırılarda en az 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere bakmaya kalp dayanmıyor.

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'AMERİKA KAN SENİN ELİNE DE BULAŞTI'

Dünya bir hastanın, bir manyağın, Netanhayu'nun barbarlığını canlı izliyor. Amerika bu kan senin eline bulaşmıştır. Sen de onlar kadar sorumlusun. Avrupa devletlerinin liderleri, İsrail'in bu barbarlığına siz de ortak oldunuz.

Cami, okul, hastane vurdular sustunuz. Hastane bahçelerinden toplu mezarlar çıktı, tepki göstermediniz. Hamas diyerek İsrail'e destek verdiniz. Gazze'de sadece masum bebekler ölmüyor, Gazze'de insanlık ölürken Avrupa'da özgürlük ölüyor. Kadın hakları, çocuk hakları, basın hakları ölüyor. Kimse kusura bakmasın, hiçbir Avrupalı çıkıp kibirli bir şekilde bize ifade özgürlüğünden basın özgürlüğünden bahsetmesin.

"BM SEN NE İŞE YARARSIN?"

Birleşmiş Milletler, 21. yüzyılda dünyanın canlı yayınla izlediği soykırımı durduramayacaksan ne işe yararsın? BM kendi personelini kendi yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze'de sadece insanlık değil Birleşmiş Millet ruhu da ölmüştür. Tepki göstermek için daha ne olmalı?

Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Filistinlilerin yatak odalarına girerek fotoğraf paylaşıyor. Çadırlarda insanlar yakılıyor. Ne zaman göreceksiniz, ne zaman bir araya geleceksiniz. İslam İşbirliği ne zaman karşı çıkacak. Allah bunun hesabını size, hepimize sorar. Bir avuç terörist İslam coğrafyasının tam ortasında Müslümanları öldürürken sessiz kalanları Allah affetmez. Hiçbir ülke, hiçbir devlet güvende değil. Buna Türkiye de dahil. Asla kan içmeye doymayacaklar. sırtlarını sıvazlayanlar olduğu sürece durmayacaklar. Sadece Filistin, Gazze için değil tüm insanlık için tehdittir. Netanyahu'nun izinden gittiği Hitler ABD ve Sovyetler ile durdurulmuştu. Daha geç olmadan Netanyahu ve şebekesi kontrolden çıkmadan durdurulmalıdır.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR"

Filistin'i devlet olarak tanıyan, cesur duruşu sergileyen tüm dost ülkeleri tebrik ediyorum. 147 ülke Filistin'i devlet olarak tanımıştır. Ortak kararı 5 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin keyfine bırakılamaz. Dost ülkeleri bu adaletsizliğe bırakılamaz. 147 5'ten büyüktür, dünya 5'ten büyüktür.

İsrail bir başka devletin toprakların işgal etmektedir. Bedelini de hukuk önünde ödemelidir. İsrail ve onu destekleyenler, bu soykırımın unutulacağını sanıyorlar. Özellikle Batı kamuoyunda bu güne kadar yaptıkları soykırımları unutturmayı başardılar ama bu kez dünya unutmayacak. Öldürdükleri bebekleri, camileri, kliseleri hedef alan bu barbarlık unutulmayacak. Bilim insanlarını, sanatçıları kasten öldüren bu vahşet unutulmayacak. Dünyanın bütün yükünü minicik omuzlarında taşıyan öksüzleri asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.