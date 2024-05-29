Gazze ve Refah'ta son durum... Alarm sesleri yükseliyor! İsrail medyası duyurdu: Çok sayıda roket düştü

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor. 236 gündür süren saldırılarda ölenlerin sayısı 35.096'ya yükseldi. Öte yandan, Refah'taki saldırılarını artıran İsrail'in kullandığı mühimmatların ABD'de üretildiği ortaya çıktı. İşte Gazze ve Refah'tan son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'İN KUZEYİNE ÇOK SAYIDA ROKET DÜŞTÜ!

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE İSRAİL İLE ABD YÖNETİMİNE REFAH PROTESTOSU

CNN: İSRAİL, ABD MÜHİMMATIYLA VURDU

HAN YUNUS'A HAVA SALDIRISI

PENTAGON: GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ VE YÜREK PARÇALAYICI

BM: REFAH'TAKİ SALDIRIDA EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

CAN KAYBI ARTIYOR

29.05.2024 11:29

🔴İSRAİL'İN KUZEYİNE ÇOK SAYIDA ROKET DÜŞTÜ!

İsrail'in 'Kanal 12' haber kanalı, Shtula çevresine çok sayıda roketin düştüğünü bildirdi. İsrail Ordusu'ndan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Öte yandan, Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki moşav liderlerine mektup göndererek, savaş bitene kadar evlerine dönmemeleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

29.05.2024 10:00

İSRAİL'DE SİREN SESLERİ

Al Jazeera'nin aktardığına göre, Shtula köyü yakınlarında siren sesleri duyuluyor.

29.05.2024 08:00

BEYAZ SARAY ÖNÜNDE İSRAİL İLE ABD YÖNETİMİNE REFAH PROTESTOSU

Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti. Beyaz Saray önünde akşam saatlerinde toplanan Amerikalı Arap ve Müslümanlar ile diğer etnik ve dini kökenden Amerikalılar, İsrail ile Biden yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i "Gazze'deki soykırımına devam etmekle" suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.

29.05.2024 07:00

CNN: İSRAİL, ABD MÜHİMMATIYLA VURDU

ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.

Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti.

Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, "Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar." dedi.

Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti.

29.05.2024 02:00

HAN YUNUS'A HAVA SALDIRISI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un güneyindeki Mean bölgesinde Ebu Cezer ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü, cenazeler şehirdeki Avrupa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yerel kaynaklar da Yebna kampının merkezi, kentteki El-Huda Camii yanı, Kiir Kavşağı yakını, Ali İbn Ebi Talib Camii yanı ve El-Avde, En-Necme, Eş-Şarki bölgeleri ile Şabura kampının ortasındaki Berka Stadyumu'nda konuşlanan İsrail tanklarının zaman zaman vatandaşların evleri bombaladığını kaydetti.

Kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve askeri araçlarının Refah şehrinin merkezi ve batısındaki vatandaşların evlerine ve ve şehrin güneybatısındaki Tel Zurub bölgesi çevresine ateş açtığını belirtti.

Öte yandan İşgal savaş uçaklarının, Gazze'nin Es-Sabra mahallesindeki Abdullah Azzam Camisi yakınında El-Gurra ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı.

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29.05.2024 01:00

PENTAGON: GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ VE YÜREK PARÇALAYICI

Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasıyla ilgili Singh, "Hafta sonu olanları kesinlikle ciddiye alıyoruz. Sahadan gelen görüntüler korkunç, yürek parçalayıcı. Bunun durmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Singh, İsraillilerle yaptıkları görüşmelerde sivillerin korunması konusunda her zaman çağrı yaptıklarını savunarak, "Özellikle bu saldırı konusunda size verebileceğim daha fazla bilgi yok." ifadesini kullandı.

ABD'nin Refah'ta "geniş çaplı" saldırıları desteklemediğini ve İsrail'in sahadaki saldırıları ile de hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Singh, öte yandan İsrail'e "güvenlik yardımlarını" sağlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Singh, söz konusu saldırıda ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya da "Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm." şeklinde cevap verdi.

29.05.2024 00:00

BM: REFAH'TAKİ SALDIRIDA EN AZ 200 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

29.05.2024 00:00

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 46 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.

Yer: Gazze