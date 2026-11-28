Aslan'da Beşiktaş maçlarının en deneyimlisi: Barış Alper'in derbi performansı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'a karşı oynadığı 10 derbiyle takımının en deneyimli futbolcusu olarak yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılarda mevcut kadro içerisinde siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde en çok Barış Alper Yılmaz forma giydi.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 10 MAÇ
Galatasaray'a 2021 yılında transfer olan Yılmaz, bu süreçte Beşiktaş'a karşı 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maç oynadı. Söz konusu müsabakalarda milli oyuncu, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 9, Abdülkerim Bardakcı da 8 defa forma giydi. Fenerbahçe derbilerinde gol kaydeden Barış Alper, siyah-beyazlılara karşı gol sevinci yaşayamadı.