Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'a karşı oynadığı 10 derbiyle takımının en deneyimli futbolcusu olarak yer alıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılarda mevcut kadro içerisinde siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde en çok Barış Alper Yılmaz forma giydi.

Okan Buruk'un hücum dışında bek pozisyonunda görev verdiği Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplam 16 maçta oynadı.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI 10 MAÇ

Galatasaray'a 2021 yılında transfer olan Yılmaz, bu süreçte Beşiktaş'a karşı 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maç oynadı. Söz konusu müsabakalarda milli oyuncu, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 9, Abdülkerim Bardakcı da 8 defa forma giydi. Fenerbahçe derbilerinde gol kaydeden Barış Alper, siyah-beyazlılara karşı gol sevinci yaşayamadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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