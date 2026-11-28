Derbi heyecanı: Galatasaray'ı Osimhen, Beşiktaş'ı Vlahovic sırtlıyor
Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Dusan Vlahovic 11, Galatasaray'da ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen attığı 9 golle ön plana çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-kırmızılılar, attığı 29 golle ligin en çok golcü ikinci takımı konumunda yer alıyor. Siyah-beyazlılar ise bu maçlarda 27 gol kaydetti. Galatasaray, söz konusu 12 müsabakanın 11'inde, Beşiktaş da 10'unda gol atma başarısı gösterdi.
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ASLAN'DA 12 FARKLI FUTBOLCU GOL ATTI
Galatasaray, ligde oynadığı 12 müsabakada 29 gol kaydederken, bu goller 12 farklı futbolcudan geldi. Cimbom'da Victor Osimhen 9, Yunus Akgün 3, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira 2'şer, Deniz Gül, Mario Lemina, Roland Sallai ve Davinson Sanchez 1'er defa rakip fileleri havalandırdı. Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Alban Lafont da kendi kalesine attı.
KARTAL'DA VLAHOVIC'TEN 11 GOL
Beşiktaş'ta ise Süper Lig'de 11 farklı futbolcu gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, 11 golle takımının en golcü ismi olurken; aynı zamanda ligde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
Kartal'da Leandro Trossard ve Vaclav Cerny 3'er, Orkun Kökçü ve İlhan Fakılı 2'şer, Amir Murillo, Junior Olaitan, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz da 1'er defa gol sevinci yaşadı.