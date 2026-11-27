Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası Batum Havalimanı'nda konuştu. Özen, Galatasaray derbisi öncesi kısıtlı süreye vurgu yaptı. Olumsuz hava şartları sebebiyle Rize'ye iniş yapan Beşiktaş kafilesi, Batum'a karayoluyla gitmişti. Maçta ise yaşanan olaylar sebebiyle de yaklaşık 40 dakika duraklama olmuştu.

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UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Gürcistan'da karşılaştığı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, Batum Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puanla 5'inci sırada bulunan Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'den açıklama

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"10 PUAN YETERLİ OLUR"

Avrupa'daki hedefleri hakkında Özen, direkt son 16 turuna yükselmeyi hedeflerdiklerini belirtti: 10 puan, ilk hedefimiz için yeterli görünüyor. Önümüzde 3 karşılaşma var. Bu maçlarda daha fazla puan toplayarak ligi üst sıralarda bitirmek, daha avantajlı kura çekmek veya mümkünse play-off turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmek istiyoruz.

Beşiktaş, Süper Lig'de 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

"DERBİ HAZIRLIĞI İÇİN 1 GÜNÜMÜZ OLACAK"

Yoğun takvime değinen Beşiktaş Futbol Direktörü, takımın dinlenme sürecinin sınırlı olacağını söyledi: Herkesin ayağına sağlık. Buraya gelenler çok zorlandı. Bugün yolculuk yapacağız, yarın oyuncular dinlenmeye çalışacak. Derbiye hazırlanmak için sadece bir günümüz olacak. İşimiz kolay görünmüyor ancak bunun üstesinden gelebilecek karaktere sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

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