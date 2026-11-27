Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 devirdiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından milli futbolcu Arda Güler'den alkış alan bir hamle geldi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan müsabakada İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan polisinin Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara orantısız güç kullanması sonrası çıkan olaylara Türkiye'den tepki yağdı.

Beşiktaş taraftarlarının Batum'da açtığı pankart: İşgale isyan, Filistin'e özgürlük

ARDA GÜLER'DEN DESTEK

Türk kulüpleri, sosyal medya hesaplarından siyah-beyazlılara yönelik peş peşe destek mesajları paylaşılırken; Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'den de anlamlı bir hareket geldi.

Arda Güler, Real Madrid'de sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALMADI

NTV Spor'da yer alan habere göre; Arda Güler, Beşiktaş Kulübü tarafından Batum'da oynanan Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası yapılan Türk bayraklı paylaşımı beğendi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Arda Güler'in beğendiği Beşiktaş paylaşımı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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