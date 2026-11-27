Sosyal medya bunu konuşuyor: Arda Güler'den Beşiktaş maçı sonrası anlamlı hareket
Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 devirdiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından milli futbolcu Arda Güler'den alkış alan bir hamle geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan müsabakada İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan polisinin Filistin'e destek pankartı açan Türk taraftarlara orantısız güç kullanması sonrası çıkan olaylara Türkiye'den tepki yağdı.
ARDA GÜLER'DEN DESTEK
Türk kulüpleri, sosyal medya hesaplarından siyah-beyazlılara yönelik peş peşe destek mesajları paylaşılırken; Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler'den de anlamlı bir hareket geldi.
TÜRK BAYRAKLI PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALMADI
NTV Spor'da yer alan habere göre; Arda Güler, Beşiktaş Kulübü tarafından Batum'da oynanan Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası yapılan Türk bayraklı paylaşımı beğendi. Milli futbolcunun bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.