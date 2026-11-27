Türk takımları, Avrupa kupalarında 4'te 4 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un galibiyetlerinin ardından UEFA ülke puanında son durum dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan maçta Hapoel Beer Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar, geride kalan 5 haftada 3'üncü galibiyetini aldı ve puanını 10 yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 7'nci sırada yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Trabzonspor, geriye düştüğü maçta CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Bordo mavili ekip, puanını 9'a yükseltti.

Trabzonspor, Konferans Ligi'nde 8inci sıranın sahibi.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı 1-0 devirirken; Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i aynı skorla mağlup etti.

Temsilcilerimizin üst üste galibiyetleri sonrası Türkiye, 54.675 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu basamakta bulunuyor .

UEFA ÜLKE PUANI

1- İngiltere | 109.019 puan

2- İtalya | 93.446 puan

3- İspanya | 87.743 puan

4- Almanya | 86.259 puan

5- Fransa | 73.439 puan

6- Portekiz | 70.150 puan

7- Belçika | 65.250 puan

8- Hollanda | 57.395 puan

9- Türkiye | 54.675 puan

10- Yunanistan | 47.612 puan

11- Çekya | 47.125 puan

12- Polonya | 46.125 puan

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