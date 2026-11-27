Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı CSKA Sofya'yı son anlarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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UEFA Konferans Ligi dördüncü haftasında Trabzonspor, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile deplasmanda karşılaştı.

Bulgarska Armiya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, CSKA Sofya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini 69. dakikada Muhammed Salah ve 90+3. dakikada Saviolo attı. Ev sahibinin golünü ise 32. dakikada Cabral kendi ağlarına gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Saviolo'nun ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Lapoukhov yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Martino'nun pasıyla soldan ceza alanına giren uygun durumdaki Sensi'nin sert şutunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Bouchouari'nin pasında yakın mesafede bir anda Onuachu, kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun şutunda, Lapoukhov tehlikeyi önledi.

30. dakikada Godoy'un sol taraftan pasında Zwarts'ın bekletmeden şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.

32. dakikada Sensi'nin ceza alanı sol tarafından şutunda kaleci Onana'nın çeldiği top Cabral'ın ters vuruşuyla filelere gitti: 1-0

45+1. dakikada Sensi'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı CSKA Sofya'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

CSKA Sofya - Trabzonspor

50. dakikada Gbamin'in pasında, Godoy'un ceza alanından şutunda, direğe çarpan top auta çıktı.

51. dakikada Martino'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

56. dakikada Ebong'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Godoy'un şutunda, kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada Pina'nın sağdan ortasında yakın mesafede uygun durumda Onuachu, kötü bir kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.

69. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Mendy'nin uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ilerleyen Salah, kaleci Lapoukhov'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

85. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Mustafa Eskihellaç, ceza alanına girerek kaleci Lapoukhov ile karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Lapoukhov yatarak tehlikeyi önledi.

90+1. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, savunmanın arkasında topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Salah'ın sağdan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Saviolo, yerden bir vuruşla topu kaleci Lapoukhov'un sağından filelere gönderdi: 1-2

Trabzonspor, ikinci yarıda bulunduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

CSKA Sofya - Trabzonspor

TRABZON'DA 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de en son oynadığı Eyüpspor maçı ilk 11'ine göre 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, takımın yoğun maç temposunu düşünerek önemli değişikliklere gitti.

Bordo-mavililerde Eyüpspor maçı 11'ine göre dinlendirilerek kadroya alınmayan Savic ve Muçi'nin yerine Nwaiwu ile Bouchouari, sahaya çıktı.

Alman teknik adam yedek kulübesine çektiği Fabinho'nun yerine Melih Kabasakal'a, Mustafa Eskihellaç'ın yerine Cabral'a, Ozan Tufan'ın yerine de Mendy'ye görev verdi.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK

Trabzonspor'da oynama izni bulunan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli ile dinlendirilen Stefan Savic ve Ernest Muçi, yer almadı.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Umut Nayır, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu ve Okay Yokuşlu'dan da bordo-mavililer yararlanamadı.

Eksik oyuncuların çokluğunda Karadeniz ekibi, sahaya yedek kulübesinde iki kaleci olmak üzere toplam 19 oyuncuyla çıktı.

Bordo-mavililerde 19 Yaş Altı takımından Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu ve Kuzey Akçay, kadroya dahil edildi.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI CEZALI

Açılışı geçen ay yapılan Bulgarska Armiya Stadı'nda ilk Avrupa karşılaşması oynandı.

Trabzonspor taraftarları, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza nedeniyle CSKA Sofya maçında tribünde yer alamadı.

18 bin 500 kişilik seyirci kapasiteli tribünlerin tamamını Bulgar taraftarlar doldurdu.

İKİ ALMAN TEKNİK DİREKTÖR KARŞI KARŞIYA GELDİ

Karşılaşma aynı zamanda dost olan CSKA Sofya'nın teknik direktörü Markus Gisdol ile Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis'i karşı karşıya getirdi.

Daha önce Samsunspor'da Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından Reis gelmişti.

Gisdol, maç öncesi 'Yarın Thomas Reis ile görüşeceğim için mutluyum. Ama oyun başladığında dostluk bitmiş oluyor ve oyun bittiğinde dostluk tekrar devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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