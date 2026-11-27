Dev derbide yeni rekabet: Beşiktaş-Galatasaray maçında bir ilk yaşanacak
Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbiyle ilk defa resmi maçta rakip olacak. İki teknik adam, 2022 yılında hazırlık maçında karşılaşmıştı.
Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbi sahadaki futbolcuların yanı sırada yedek kulübesindeki teknik adamların de mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, bugüne kadar resmi maçlarda rakip olmadı. İki tekni kadam, Dolmabahçe'deki derbiyle birlikte ilk defa resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
2022'DE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTILAR
Italiano ile Buruk, daha önce hazırlık maçında rakip oldu. 31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan özel müsabakada Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken; Italiano da Fiorentina'nın başındaydı. Söz konusu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.