Beşiktaş'ın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Italiano ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 Kasım'da Dolmabahçe'de oynanacak derbiyle ilk defa resmi maçta rakip olacak. İki teknik adam, 2022 yılında hazırlık maçında karşılaşmıştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbi sahadaki futbolcuların yanı sırada yedek kulübesindeki teknik adamların de mücadelesine sahne olacak.

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Beşiktaş, Süper Lig'de 25 puanla 3'üncü sırada.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, bugüne kadar resmi maçlarda rakip olmadı. İki tekni kadam, Dolmabahçe'deki derbiyle birlikte ilk defa resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle saha kenarında olamayacak.

2022'DE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Italiano ile Buruk, daha önce hazırlık maçında rakip oldu. 31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan özel müsabakada Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken; Italiano da Fiorentina'nın başındaydı. Söz konusu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır oldu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala