Hastaneye kaldırılmıştı: Beşiktaşlı oyuncunun sağlık durumu
Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun hastanedeki kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun sağlık durumu belli oldu.
Karşılaşmada kullanılan korner sırasında başına aldığı darbe sonrası baş dönmesi yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, mücadeleye devam edemedi. Milli stoper, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak kontrollerden geçirildi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Beşiktaşlı futbolcuda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.
Siyah-beyazlı ekip, 30 Kasım Pazartesi akşamı Dolmabahçe'de Süper Lig lideri Galatasaray ile derbi maçta karşı karşıya gelecek.