UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Maçın yaklaşık 40 dakika durmasına neden olan olaylar, dünya basınında geniş yer bulurken; İsrail medyası, skandal ifadeler kullandı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Hapoel Beer Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Beşiktaş, 10 puanla haftayı 7'nci sırada tamamladı ve ilk 8 yarışında iddiasını sürdürdü. Karşılaşmanın önüne geçen olaylar tüm dünyada gündem oldu. NTV Spor'un aktardığına göre; İsrail medyasında tepki çeken ifadeler yer aldı.

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, Batum Stadı'nda karşılaştı. Gürcistan polisi, siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etti.

KÜSTAH YORUM: DÜŞMANCA ATMOSFER

İsrail merkezli Ynet gazetesinde yer alan haberde, “Çekişmeli ve büyük bir karmaşanın yaşandığı maçın ardından Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı mağlup etti. Son yıllarda bir İsrail takımının oynadığı en gergin maçlardan biri, Hapoel Beer Sheva'nın Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle sonuçlandı. Türk takımı, Gürcistan'ın Batum kentinde yaklaşık 16 bin taraftarın önünde maça ev sahipliği yaptı ve taraftarlar, İsrail karşıtı pankartlar da dahil olmak üzere düşmanca bir atmosfer oluşturdu” denildi.

Beşiktaş taraftarlarının Batum'da açtığı pankart: İşgale isyan, Filistin'e özgürlük

"ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR"

C14 sitesi, “Tribünlerde büyük bir kargaşanın ardından Hapoel Beer Sheva, Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nde oldukça gergin geçen bir akşamın sonunda Hapoel Beer Sheva, Türk takımı Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. İlk yarıda stadyumda Filistin bayrakları sallayan Türk taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar nedeniyle maç yaklaşık 45 dakika durduruldu" değerlendirmesini yaptı.

"BÜYÜK DRAM"

Sport1, gergin geçen mücadeleye ilişkin, “Sandalyeler havada, taraftarlar sedyelerde: Hapoel Beer Sheva maçında büyük dram. Batum'da oldukça heyecanlı geçmesi beklenen futbol akşamı, sahadaki olayları gölgede bırakan şiddet olaylarına dönüştü. Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan Avrupa Ligi 5'inci hafta maçı, Türk takımının taraftarları ile Gürcistan güvenlik güçleri arasında tribünlerde çıkan çatışmaların ardından 26'ncı dakikada durduruldu. Olayların ardından hakemler ve oyuncular sahayı terk ederek soyunma odalarına gittiler" ifadelerini kullandı.

İngiliz basınından BBC: Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Be'er-Şeva ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına karşı Gürcistan polisinin ‘kabul edilemez’ eylemlerini şiddetle kınadı.

Beşiktaş oyuncuları, tribünden aldığı Filistin bayrağı ile sevinç yaşadı.

İtalyan basınından La Gazzetta della Sport: Beşiktaş ile Beer Sheva arasındaki maçta tribünlerde kaos yaşandı. Polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar çıktı, maç yarım saatliğine durduruldu. Gürcü yetkililerin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin ardından hakem takımları soyunma odalarına gönderdi; 30 dakikadan fazla süren bir aradan sonra ise takımlar sahaya geri döndü.

İtalyan basınından Corriere dello Sport: Beşiktaş-Hapoel maçında kaos çıktı, maça ara verildi. Tribünlerde polis ve Türk taraftarlar arasında çatışmalar yaşandı.

Fransız basınından RMC Sport: Heyecan dolu atmosfer ve kesintiye uğrayan bir maç. Avrupa Ligi 5'inci hafta karşılaşmaları kapsamında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan maç, tribünlerde yaşanan olaylarla gölgelendi.

Fransız basınından Foot Mercato: Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan 5'inci hafta maçı, özellikle gergin bir atmosferde oynandı. Gürcistan'ın Batumi kentine taşınan karşılaşma, daha maç başlamadan Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün Miguel Vitor ile tokalaşmayı reddetmesiyle gölgelenmişti. Ancak durum, oyunun başlamasından yarım saat sonra iyice kötüleşti.

Beşiktaşlı oyuncuların gol sevinci

İspanyol basınından AS: Beşiktaş-Hapoel maçında kaos. Gürcistan polisiyle büyük bir çatışma yaşandı. Maç, iki Türk taraftarın İsrailli taraftarlara Filistin bayrağı göstermesinin ardından polisin biber gazı kullanması üzerine askıya alındı. Bu olaya karşılık olarak, birkaç Gürcü polis memuru bayrak taşıyan taraftarları etkisiz hale getirmek için yaklaştı. Onlarca Türk taraftar ile Gürcü polisi arasında gerilim giderek arttı, yumruklaşmalar ve çatışmalar çıktı; yetkililer kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtana kadar durum böyle devam etti.

Karşılaşma, tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle durduruldu. Yaşanan olayların ardından stada takviye olarak çevik kuvvet polisi sevk edildi.





İspanyol basınından Mundo Deportivo: Beşiktaş-Hapoel Beer Şeva maçı, Türk takımının 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Gürcistan'daki Batumi Arena'da maç tribünlerde çıkan bir kavgayla gölgelendi. Türk kulübünün taraftarları, İsrailli taraftarlara Filistin bayrağı gösterdi ve bu durum polis müdahalesine yol açtı. Ardından maç kaosa dönüştü ve hakem oyunu geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Gürcistan yetkilileri sonunda biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Alman basınından Kicker: Beşiktaş'ın Beer Sheva karşısındaki zaferi, şiddetli ayaklanmalarla gölgelendi. Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yendi ve Avrupa Ligi'nde ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırdı. Ancak Perşembe akşamı futbol ikinci plana düştü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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