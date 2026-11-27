UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'da oynanan maçta, Beşiktaşlı taraftarlara uygulanan sert polis müdahalesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bakanlarımız Gürcü mevkidaşlarını arayarak izahat isterken, tüm siyasiler ve futbol kulüpleri destek mesajı paylaştı. Beşiktaş Başkanı Adalı, yaralı taraftarların olduğunu duyururken Gürcistan İçişleri Bakanlığı 16 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Açıklamada ayrıca Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin doğru olmadığı belirtilip "Söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, olayların stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz" denildi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da 2-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Siyah beyazlı futbolcular, karşılaşmadan önceki seremoni bölümünde İsrail ekibinin oyuncularıyla tokalaşmadı.

Karşılaşma öncesi ve maç sırasında ise Gürcistan polisi, tribünde Filistin bayrağı açan siyah beyazlı taraftara müdahale etti. Karşılaşmanın 26. dakikasında Gürcistan polisinin orantısız güç kullanmasıyla maç durdu.

BAKANLAR ART ARDA MEVKİDAŞLARINI ARADI

Televizyon başında olan biteni izleyenler Gürcistan polisine büyük tepki gösterirken Türkiye tek yürek oldu; tüm kulüpler, siyasiler Beşiktaş'a destek mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Gürcü mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çiftçi orantısız müdahalenin kabul edilemeyeceğini belirtirken Gürlek de gözaltına alınan Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında adli işlem başlatılmasını istedi.

Dışişlerimizin açıklamasında ise "Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar. Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.

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YARALI TARAFTARLAR VAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise Gürcistan'daki olaylı Hapoel Beer-Sheva maçının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, Hapoel Beer-Sheva maçı sonrası Gürcistan polisinin taraftarlara yönelik orantısız güç müdahalesine tepki göstererek yaralı ve gözaltındaki taraftarların durumunu takip ettiklerini belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Adalı'yı arayarak dayanışmasını ifade etti.

BJK'li taraftarlara sert müdahaleye tepki yağıyor! Gürcistan 'bayrak' iddialarını reddetti: İlgisi yok

GÜRCİSTAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Gözlerin çevrildiği Gürcistan'da ise İçişleri Bakanlığı yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Beşiktaş ve Hapoel-Beer Sheva takımlarının Batum Stadı'nda karşılaşması için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemlerinin alınması için görevlendirildiği belirtildi.

Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti." ifadesi kullanıldı.

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16 KİŞİ GÖZALTINDA

Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiğine ve farklı nesneleri fırlattığına işaret edilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar."

Açıklamada, kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarının önlenmesi için polis tarafından "özel araçlar da dahil olmak üzere uygun önlemlerin alındığı" vurgulandı.

Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.

'FİLİSTİN' BAYRAĞI SEBEBİYLE MÜDAHALE ETTİKLERİNİ KABUL ETMEDİLER

Bazı haberlerde, karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için taraftarlara polis tarafından müdahale edildiğine dair bilgilerin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu bilgilerin doğru olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz."

Gürcistan'da bulunan vatandaşların ülkenin kanunlarına uyması gerektiği belirtilen açıklamada, polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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