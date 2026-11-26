Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı ve destek pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye siyasilerden peş peşe tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaşananları kınadı. Çelik ayrıca UEFA'yı çifte standart uygulamakla eleştirdi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gürcistan'da oynanan karşılaşmada Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleye tepki gösterdi. Çelik, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarların durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Filistin'e özgürlük" pankartı ve Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahale ve şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Beşiktaş taraftarlarının insanlık adına seslerini yükselttiğini belirten Çelik, İsrail takımının saha içindeki tahriklerini de kınadı.

Olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, vatandaşların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

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UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Açıklamasında UEFA'nın kararlarını da eleştiren Çelik, Türk takımlarının İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi ülkelerinde ve taraftarlarının önünde maç yapma hakkından mahrum bırakılmalarını doğru bulmadıklarını kaydetti.

Çelik, UEFA'nın bu konudaki kararlarının çifte standart içerdiğini savunarak, “Bugün tüm Türkiye ve tüm insanlık ittifakı Beşiktaş'ımızın yanındadır” ifadelerini kullandı.

"ORANTISIZ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş camiamızın yanındayız" dedi.

Bak, "Bu akşam Gürcistan’da güvenlik güçlerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız müdahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her türlü ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜRCÜ BAKANA BEKLENTİMİZİ İFADE ETTİM"

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda "Gürcistan’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınıyorum" dedi.

"Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşlarımızın şiddete uğraması kabul edilemez" diyen Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, vatandaşlarımızın haklarının korunması, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentimizi ifade ettim.

Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BİR TEPKİ DE GÖKTAŞ'TAN

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlara tepki gösterdi.

Göktaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam Gürcistan’da oynanan maçta “Filistin’e Özgürlük” pankartı ve Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getiren Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik müdahaleyi ve İsrail takımının saha içindeki tahrik edici tutumunu kınıyorum.

Taraftarlarımızın Filistin halkıyla dayanışması, hepimizin ortak vicdanına seslenen kıymetli bir duruştur.

Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir Beşiktaşlı olarak camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayım."

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İşte siyasilerden gelen diğer mesajlar:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Beşiktaş’ın Gürcistan’da bir İsrail takımıyla oynadığı karşılaşmada, Filistin bayrağı açan ve “Filistin’e Özgürlük” çağrısında bulunan taraftarlarımıza yönelik müdahale kabul edilemez.

Dünyanın dört bir yanında yükselen “İnsanlık Cephesi”nin bir parçası olarak kardeş Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek vermek, vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu onurlu duruşa şiddetle karşılık verilmesi, sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığı gibi temel hak ve özgürlüklerin de açık bir ihlalidir.

Yetkili makamların ve uluslararası spor kuruluşlarının bu vahim hadise karşısında gerekli adımları ivedilikle atmalarını bekliyoruz.

Türkiye olarak sporcularımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız, haklarının ve hukuklarının sonuna kadar takipçisiyiz.

Beşiktaş camiasına ve şiddete maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"BEŞİKTAŞ CAMİAMIZIN YANINDAYIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Gürcistan’da ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın Filistin’e özgürlük çağrısı yapan taraftarlarına yönelik polis müdahalesi ve uygulanan şiddet karşısında sessiz kalmayacağız.

Beşiktaş tribünlerinden yükselen ses, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destek veren vicdanlı bir duruştur.

İnsanlığın ortak vicdanını yansıtan bu çağrıya şiddetle karşılık verilmesini kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Beşiktaş camiamızın yanındayız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Tarih, her zaman doğru yerde duranları yazacak.

Mazlumun yanında, zalimin karşısında olan Beşiktaş camiasına yönelik saldırıyı kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye Beşiktaş’la, Tüm Türkiye Filistin’le."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Filistinli kardeşlerimizin sesi olan Beşiktaş taraftarının yanındayız. Gürcistan’da oynanan maçta İsrail takımının tahrik edici hareketlerini ve taraftarımıza uygulanan orantısız müdahaleyi kınıyorum.

Filistin asla yalnız değildir! Zulme karşı tek ses, tek yüreğiz!"

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Gürcistan’da oynanan karşılaşmada Filistin bayrağı açarak ve “Filistin’e Özgürlük” sloganıyla mazlum Filistin halkının sesi olan Beşiktaş taraftarlarına yönelik şiddeti esefle kınıyorum.

Zulme karşı yükselen sesleri susturmaya çalışmak, insanlığın vicdanını susturmaya çalışmaktır. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bizler, zulmün karşısında susanlardan değil, adaletin yanında dimdik duranlardan olmaya; Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

Filistin özgür olana, işgal ve zulüm sona erene kadar dayanışmamızdan, mücadelemizden ve adalet çağrımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Gürcistan’da oynanan karşılaşmada Filistin’e destek vererek insani bir sorumluluğu yerine getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi kınıyorum.

Mazlumların yanında durmak suç değil, insanlık görevidir. Yaşanan hadisede yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Gürcistan’da Filistin ve Gazze’nin sesi olan Beşiktaş taraftarlarımıza yönelik orantısız güç kullanımını ve İsrail takımının saha içindeki provokasyonlarını şiddetle kınıyorum.

Milletimizin vicdanını tribünlere taşıyan Beşiktaş taraftarlarımızı selamlıyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesinin daima yanında olacaktır."

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