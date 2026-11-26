UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarına yönelik sert polis müdahalesi Ankara'yı ayağa kaldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mevkidaşlarıyla görüşürken, Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili, tribünlerdeki Filistin bayraklarını Gürcü polisinin değil UEFA yetkililerinin topladığını savundu. Mevkidaşıyla görüşen Adalet Bakanı Akın Gürlek de gözaltına alınan Türk vatandaşlarının derhal serbest bırakılmasını ve sorumlular hakkında adli işlem başlatılmasını istedi.

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Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva müsabakası, polisin siyah beyazlı taraftarlara orantısız müdahalesi sonrası durdu.

Yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli girişimlerin yürütüldüğünü bildirdi.

FİDAN DEVREYE GİRDİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

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Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Batum’da bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir.

Sayın Bakanımız, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile telefonda görüşmüştür.

Tiflis Büyükelçiliğimiz ve Batum Başkonsolosluğumuz yetkilileri stadyumda bulunmaktadırlar.

Vatandaşlarımızın güvenliği ve haklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunulmaktadır"

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BAKAN ÇİFTÇİ DE MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin görüştü.

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.

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UEFA YETKİLİLERİNİ İŞARET ETTİ

Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.

Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.

BAKAN GÜRLEK: VATANDAŞLARIMIZI DERHAL SERBEST BIRAKIN

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de, Gürcistanlı mevkidaşı Salia ile görüştüğünü duyurdu. Gürlek, görüşmede, gözaltına alınan vatandaşların derhal serbest bırakılmasını ve olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Gürcistan’da oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarını kınıyorum.

Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren vatandaşlarımızın şiddete uğraması kabul edilemez.

Yaşanan olaylara ilişkin Gürcistan Adalet Bakanı Paata Salia ile görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde, vatandaşlarımızın haklarının korunması, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması, olaylara karışanlar hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatılması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması yönündeki beklentimizi ifade ettim.

Dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması için gerekli tüm girişimlerde bulunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şiddete uğrayan vatandaşlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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