Süper Lig ekipleri, Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarına orantısız güç kullanılması hakkında tepki açıklamasında bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribündeki olaylar nedeniyle durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.

Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı oyuncular, çıkan olayların ardından taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.

TÜRK KULÜPLERİNDEN DESTEK

Trendyol Süper Lig ekipleri, Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarına yönelik orantısız güç kullanmasına tepki göstererek siyah beyazlı camiaya destek verdi.

FENERBAHÇE

"Beşiktaş’ın yanındayız

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.

Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz."

GALATASARAY

"​Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz.

UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir!

Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GÖZTEPE

"Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla eşleştikleri müsabakalarda, ev sahibi oldukları karşılaşmaları kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkı korunmalıdır. UEFA’nın bu hakkı kısıtlayan kararlarının adil ve eşit uygulama ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Takımını desteklemek için tribünde yer alan her taraftarın güvenliği, müsabakayı düzenleyen ve güvenliği sağlayan tüm kurumların sorumluluğundadır.

Göztepe Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu müdahaleye maruz kalan Beşiktaş taraftarlarının yanındayız. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara acil şifalar, tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

TRABZONSPOR

"Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz.

UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur.

Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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