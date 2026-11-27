Hapoel Beer-Sheva Teknik Direktörü Ran Kozuch, Gürcistan'ın Batum kentinde 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçından sonra konuştu. İsrailli çalıştırıcı, "Beşiktaş'la eşit hatta daha iyi olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasıyla futbolseverleri şaşırttı. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Gürcistan'da oynanan maçta Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. İsrail ekibinin teknik direktörü Ran Kozuch, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİYDİK"

Maç sonrası üzgün olduğunu dile getiren İsrailli teknik adam, yaşanan olaylarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Futbolcularıyla gurur duyduğunu aktaran Kozuch, Beşiktaş'tan daha iyi olduklarını savunarak "Gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımla gurur duyuyorum. Beşiktaş'la eşit hatta daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ancak bu tür maçlarda fırsatları değerlendirip topu ağlara göndermeniz gerekiyor. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Bu, daha iyi olma yolunda atılan bir başka adım" ifadelerini kullandı.

Ran Kozuch

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

En çok Hapoel Beer-Sheva taraftarları için üzgün olduğunu belirten 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Onlar da Avrupa'da bizimle birlikte mutlu olmayı hak ediyorlar. Başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Güçlü bir takımız, geliştirmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki adımı nasıl atacağımızı öğrenene kadar durum böyle. Yazık" şeklinde konuştu.

Hapoel hocası hakkında maç sonucunu kabullenemediği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Maçta penaltı kurtaran kaleci Marco Wolff'a ayrı bir parantez açan Kozuch, "Yeteneklerinden hiç şüphemiz yoktu. Marco mükemmel bir kaleci. Bu yüzden onu buraya getirmek için mücadele ettik. Muhteşem bir kişiliği var, penaltıyı kurtaracağını biliyorduk" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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