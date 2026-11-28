Okan Hoca derbide riske atmak istemiyor: Osimhen kulübeye!
Galatasaray'da gözler, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanarak ameliyat olan ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen'in derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.
KENDİNİ DENEYECEK
Nijeryalı golcü, bugün testlere girecek, kontrolden geçecek. Kendini iyi hissederse antrenmana katılacak. Aksi takdirde Osimhen, yarınki idmanda kendini deneyecek.
MAÇIN GİDİŞATINA GÖRE
Ancak uzun süreli idman eksikliği ve oluşturacağı risk nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i derbide ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Teknik heyetin ilk aşamadaki planı yıldız ismi karşılaşmanın ikinci devresinde maçın gidişatına göre sahaya sürmek.
Osimhen, 12 haftası geride kalan ligde sadece 6 maçta 90 dakika görev aldı. Kasımpaşa maçında 13, Başakşehir maçında ise 37 dakika oynadı. Buruk, uzun lig maratonunu ve Devler Ligi'ni düşünerek Osimhen'i riske atmayacak.