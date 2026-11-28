Galatasaray'da gözler, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sağlık durumuna çevrildi.

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Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanarak ameliyat olan ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen'in derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

KENDİNİ DENEYECEK

Nijeryalı golcü, bugün testlere girecek, kontrolden geçecek. Kendini iyi hissederse antrenmana katılacak. Aksi takdirde Osimhen, yarınki idmanda kendini deneyecek.

Victor Osimhen, bu sezon 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 11 maçta forma giydi.

MAÇIN GİDİŞATINA GÖRE

Ancak uzun süreli idman eksikliği ve oluşturacağı risk nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'i derbide ilk 11'de oynatmayı düşünmüyor. Teknik heyetin ilk aşamadaki planı yıldız ismi karşılaşmanın ikinci devresinde maçın gidişatına göre sahaya sürmek.

Yıldız santrfor, Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gole imza attı.

Osimhen, 12 haftası geride kalan ligde sadece 6 maçta 90 dakika görev aldı. Kasımpaşa maçında 13, Başakşehir maçında ise 37 dakika oynadı. Buruk, uzun lig maratonunu ve Devler Ligi'ni düşünerek Osimhen'i riske atmayacak.

| Kaynak: ALİ NACİ KÜÇÜK Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ALİ NACİ KÜÇÜK

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