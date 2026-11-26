Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eray Yazgan'ın kimlik bilgilerini kullanan şüpheliler, vatandaşları dolandırmak istedi. Yazgan, ismini kullanıp sahte WhatsApp hesabı açarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunan kişiler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan'ın adı, unvanı ve fotoğrafı rızası dışında kullanılarak sahte WhatsApp hesabı GSM hattı üzerinden aktifleştirildi. Bu hesaba Yazgan'ın takım elbiseli fotoğrafı profil resmi olarak tanımlandı ve profil kullanıcı ismi kısmına da doğrudan "~Eray yazgan" ismini yazıldı.

YAZGAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; şüpheliler, bu sahte WhatsApp hesabı üzerinden, üçüncü kişilerle geçtiğimiz temmuz ayında iletişime geçmeye başladı. Dolandırıcılık faaliyetini fark eden Mehmet A., durumu Eray Yazgan'a bildirdi. Yazgan, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eray Yazgan

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK"

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde, şüpheliler tarafından söz konusu sahte profil üzerinden sesli arama yapıldığını, kimliğinin taklit edilerek gerçekleştirilen bu aramaların ve muhtemel mesajlaşmaların tek amacının Galatasaray Kulübü bünyesindeki resmi görevini ve saygınlığını kullanarak insanları aldatmak ve maddi menfaat temin etmek olduğunu ifade etti. Yazgan dilekçesinde, insanların karşılarında gerçekten Eray Yazgan'ın olduğunu düşünerek güven duymalarını sağlama amacı güden bu hazırlık ve iletişim çabalarının, nitelikli dolandırıcılık suçunun icrai nitelikteki başlangıcı olduğunu dile getirerek şüphelilerin yakalanmasını talep etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan için mahkeme kararını verdi

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala