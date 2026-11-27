Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün dünyaevine girdi. Tuğçe Alaca ile hayatını birleştiren Akgün'ün nikah şahitleri ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim ve takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı oldu. İkilinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflar ise kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

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Galatasaray formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken, A Milli Takım'da da önemli görevler üstlenen Yunus Akgün, bu kez yeşil sahalardaki başarısıyla değil, özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi. Milli futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi.

NİKAH TÖRENİNE TANIDIK İSİMLER KATILDI

2024 yılında sevgilisi Tuğçe Alaca'ya evlilik teklif ederek birlikteliklerini bir adım ileri taşıyan 26 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününde ailelerinin yanı sıra Galatasaray camiasından isimler ve yakın dostları da yanlarında oldu. Nikah töreninde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim ve takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı şahitlik yaptı.

Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi! İşte gelin ve damadın ilk fotoğrafları

MUTLU GÜNDEN İLK KARELER PAYLAŞILDI

Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın nikah töreninden ilk fotoğraflar, yakınları tarafından sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Kısa sürede ilgi gören kareler, futbolseverlerden ve çiftin takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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