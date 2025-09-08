Yunus Akgün'ün mutlu günü! Kerem Aktürkoğlu detayı...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün, verilen milli arada bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlandı.

Yıldız futbolcu, bugün aile arasında düzenlenen sade bir törenle Tuğçe Alaca ile nişanlandı.

1 OCAK'TA EVLİLİK TEKLİF ETMİŞTİ

Yunus Akgün, bir süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca'ya evlilik teklifi ettiğini 1 Ocak'ta tekneden paylaştığı fotoğrafla duyurmuştu. Diz üstüne çökmüş pozuna da, 'Bu yıldan kalan en güzel an...' notunu düşmüştü.

KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Nişandan ilk kareler sosyal medyada hızla yayılırken eski dostu ve nişanına katıldığı Kerem Aktürkoğlu'nun da orada olup olmadığı merak konusu haline geldi.