Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, 2026 yılında 5 müsabaka daha oynayacak. Okan Buruk'un takımı, 15 puanın hepsini kazanıp, hem lig hem de Avrupa'da önemli avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçının ardından çıktığı 8 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray çok formda. Sarı-kırmızılı ekip, bu formunu sürdürerek hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK DERBİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk, 2027 yılına kadar iki kulvarda oynanacak 5 sınavdan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu süreçte Galatasaray'ı bekleyen en zorlu karşılaşma, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş derbisi olacak.

Galatasaray, Süper Lig'de 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

GALATASARAYIN 2026 FİKSTÜRÜ

Ardından sırasıyla Çaykur Rizespor, AEK (deplasman), Eyüpspor (deplasman) ve Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan sarı-kırmızılılar, 15 puanın hepsine talip. Galatasaray, bunu başarırsa hem ligde hem de Avrupa'da dev bir adım atmış olacak.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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