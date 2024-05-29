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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 571. yıldönümünü kutladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul&#039;un fethinin 571. yıldönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi, Fatih Sultan Mehmet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 571. yıldönümü hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 571. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajında, "Dünya tarihinin ve tarihimizin muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
 
Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını ve kararlılığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethin ruhunu anlamak için, bu mübarek zaferin nasıl kazanıldığını iyi bilmek gerekiyor. Askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez olmuştur." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Tarihinin izlerini günümüze taşıyan; sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, çağımızda ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak dünyanın en gözde şehirleri arasındadır. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün bize Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma yolunda ilham vermektedir. İstanbul'un Fethi’nin 571. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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