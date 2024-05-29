Başıboş köpek sorunu... Erdoğan'dan hayvanseverlere 'sahiplenin' çağrısı... "Bu çığlığa kayıtsız kalamayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançer 'göndermesi! Her şeyi itiraf et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hançer 'göndermesi! Her şeyi itiraf et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğunu ve bu sorunu köklü bir şekilde çözeceklerini söyledi. Toplumun bu konudaki çığlığına kayıtsız kalamayacaklarını belirten Erdoğan, 'uyutma' üzerinden gelen eleştirilere 'Kimse bize merhamet üzerinden ders vermesin. Tüm taraflarla istişare ediyoruz. Mevzuatta yapacaklarımızla sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini hedefliyoruz. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenenlere çip takılacak.

Son ayların en tartışılan konusu olan sahipsiz köpeklere ilişkin AK Parti kanun teklifi hazırladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün düzenlemenin Meclis'e gittiğini açıkladı.

Öte yandan düzenlemedeki 'uyutma' seçeneği hayvanseverler tarafından eleştiri oklarının hedefine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem düzenlemeye ilişkin bilgi verdi hem de eleştirilere cevap verdi. Sorunu kökten çözeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermesin" dedi.

Önceliğin 'sahiplendirme' olduğunu açıklayan Erdoğan, hayvanseverlere de sahiplenin çağrısı yaptı.

ÜLKELERDEN 'KUDUZ' UYARISI

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu söyleniyor. Bu sayı katlanarak artıyor. bununla beraber kuduz tehdidi de aynı oranda artıyor. 2023'te 438 bine vaka sayısı yükseldi. Son 5 yılda hayvana çarpma şeklinde 3534 trafik kazası, 55 ölüm gerçekleşti.

Çok daha vahim acı tablolarla karşı karşıyayız. Ankara'da Tunahan köpekler tarafından parçalandı, Sahra kızımız köpekten kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybetti.

Hemen her gün başıboş köpeklerin olduğu kaza ve yaralanma haberi alıyoruz. Koyun ve keçi sürülerine saldırarak telef ettiklerini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz gerek, gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunu var.

Bazı ülkeler kuduz riski için Türkiye'yi uyarıyor.

'BİZE DERS VERMEYİN'

Bunun yanında zoonoz riski de giderek yükseliyor.

Bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum.

Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Hayvanları korumak, tedavi etmek için vakıfların kurulduğunu görürsünüz. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermesin.

'ÇIĞLIĞA KAYITSIZ KALAMAYIZ'

Hayvanları mal statüsünden çıkardık. Ama bu bir çözüm olmadı. Şu anda bizim bu sorunu köklü bir şekilde çözmemiz gerek. Tüm taraflarla istişare ediyoruz. Gerçek şudur, toplumun büyük bir kesimi bu meselenin çözümünü istiyor. Bu çığlığa kayıtsız kalmamız düşünülemez.

Mevzuatta yapacaklarımızla sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini hedefliyoruz. Sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenenlere çip takılacak. Özellikle hayvanseverlerimizin barınaklardaki köpekleri sahiplenerek daha fazla sorumluluk alacaklarını düşünüyoruz.