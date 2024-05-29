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Haberler > Teknoloji > Google arama sonuçlarının nasıl çalıştığını anlatan dökümanları sızdırdı!

Google arama sonuçlarının nasıl çalıştığını anlatan dökümanları sızdırdı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google arama sonuçlarının nasıl çalıştığını anlatan dökümanları sızdırdı!
Github, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Google'da arama yaptıktan sonra çıkan sayfaları neyi dikkate aldığını detaylı bir şekilde açıklayan belgeler sızdırıldı.

Belgeler gizli bir kişi tarafından SparkToro'da çalışan Rand Fiskin'e verildi ve haberleştirilmesi istendi. Fiksin daha önce arama motoru optimizasyonu (SEO) sektöründe çalışıyordu ve şu anda gazetecilik yapmakta.

Sızdırılan belgenin ismi "Google API İçerik Deposu" (Google API Content Warehouse) ve bu döküman Google'da çalışan kişilere verilen arama sonuçlarının nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatan API belgelerini içeriyor. Toplamda 2,500'den fazla bilginin bulunduğu dökümanda eski bilgiler yer alsa da şu anda aktif olarak kullanılan bilgiler de bulunuyor.

Google arama sonuçlarının nasıl çalıştığını anlatan dökümanları sızdırdı! - 1. Resim

YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI

Yayınlanan belgelere bakıldığında, Google bu belgeleri 27 Mart'ta GitHub üzerinden (muhtemelen yanlışlıkla) paylaştı. Arama motorunu açıklayan belgelerin sızdırıldığını fark eden şirket, 7 Mayıs'ta bu belgeleri GitHub'dan sildi. Ancak döküman internete yayıldığı için belgeyi platformdan silinse dahi bir kopyası internette mevcut olmaya devam ediyor. 

Bu veriler, Google Arama'nın arama sonuçlarını sıralarken hangi faktörleri dikkate alındığını gösterse de, her bir faktörün üst sıralamadaki öneminin, ağırlığının ne olduğunu ortaya çıkartıyor.

Google Aramalar'da sıralama değişikliklerine ve trendleri takip eden sitelere SEO hizmeti sağlayan kişiler için bu bilgiler kritik önem taşımakta. Belgeleri inceleyen uzmanlar, Google'ın açıkladığı ve SEO hizmeti sağlayan kişilere hazırladığı kılavuzlarla çeliştiğini iddia ediyorlar. 

Google'dan konu ile alakalı herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak şirket en son Google Arama güncellemesini Mart ayında duyurmuştu. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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