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Haberler > Teknoloji > YouTube'da artık oyun oynanabiliyor! "Playables" ismi verilen hizmette 75'ten fazla oyun var...

YouTube'da artık oyun oynanabiliyor! "Playables" ismi verilen hizmette 75'ten fazla oyun var...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Youtube, Oyun, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube, birkaç yıldır test ettiği oyun özelliği olan "Playables"ı tüm kullanıcılarına açtı. YouTube'a giren ziyaretçiler yeni hizmetten faydalanabilecek.

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve sadece Premium abonelerine açık olan mini oyunların oynanabildiği "Playables" hizmeti artık herkesin kullanımına açıldı.  Yeni platform ilk duyurulduğunda içerisinde oldukça az oyun mevcuttu fakat oyunlar günden güne arttı ve daha da artacağı belirtiliyor.

YouTube'da artık oyun oynanabiliyor!

Oyunlar arasında Angry Birds, Trivia Crack, Cut the Rope ve Words of Wonders gibi kullanıcıların sıklıkla oynadığı oyunlar mevcut. En büyük yenilik ise bu oyunları telefonunuza indirmek zorunda kalmamanız. YouTube'un içerisinde bulunan platforma girdikten sonra dilediğiniz oyunu internete bağlı olduğunuz sürece oynayabilirsiniz. 

Şu anda yeni özellik herkese açık olsa da dünyadaki tüm kullanıcılara ulaşması birkaç ay kadar sürebilir. Yeni özellik hem Android hem de iOS'ta bulunan YouTube uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. 

YouTube'da artık oyun oynanabiliyor!

YOUTUBE'DA OYUN NASIL OYNANIR?

  1. YouTube uygulamasını güncelleyin
  2. Uygulama içerisinde bulunan "Keşfet" menüsüne gidin
  3. Playables (Oynanabilir) kısmına basın ve artık oyunlara erişebilir durumdasınız.

Son zamanlarda teknoloji şirketleri, kullanıcıları çekmek ve onları platformda tutmak için gündelik oyunlar sunmaya başladı. Netflix, LinkedIn ve New York Times daha önce kullanıcılarına benzer oyun hizmetleri sunmuştu. Youtube da aynı yolu izleyerek kullanıcıların iyi vakit geçirebilecekleri bir oyun hizmeti başlattı.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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