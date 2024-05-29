Volkswagen gözünü Tesla'ya dikti! 2027 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor

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Volkswagen Avrupa'da uygun fiyatlı bir elektrikli araç için çalışmalara başladı. 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan yeni araç 21,000 dolarlık fiyatıyla giriş seviyesi bir otomobil olması planlanıyor.

Elektrikli araçların yaygınlaşmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi yüksek fiyatlar. Ancak Volkswagen'in 21,000 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunması beklenen giriş seviyesi bir elektrikli otomobil hazırlığı içerisinde.

Volkswagen yeni projeyi sır gibi saklıyor ancak şirketin yönetim kurulundan yapılan açıklamaya göre giriş seviyesi elektrikli mobilite projesinin çoktan imzalandığını ve 2027 için bir satış planı olduğunu CarsCoops'a açıklandı. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada, “yaklaşık 21,000 dolar fiyat aralığında kompakt, özellikle ucuz elektrikli araçlar sunmak için bir süredir çalıştıklarını” denildi.

SIR GİBİ SAKLANIYOR

2027'de yollarda olması beklenen araç, Hatchback olacak ve geçtiğimiz yıl tanıtılan ve 25,000 euro satış etiketine sahip ID.2all konsept aracının bir alt sürümü olacak.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume ucuz elektrikli araç için şunları söyledi: “Nesiller boyu insanlar Volkswagen Grubu'nun güçlü markalarını ilk otomobilleriyle ve uygun fiyatlı mobilite ile ilişkilendiriyor. Güçlü markalara sahip bir grup olarak bu sosyal sorumluluğu bugüne kadar üstlenmeye devam ediyoruz. Bu nedenle geleceğe yönelik bir proje başlattığımız için çok memnunum. Bu, Avrupa için Avrupa'dan giriş seviyesi elektrikli mobilite ile ilgili.”

VW marka CEO'su Thomas Schäfer ise şunları söyledi: “Elektromobilitenin yaygınlaşması için özellikle giriş seviyesi segmentinde cazip araçlara ihtiyaç var. Marka vaadimiz şudur: herkes için elektromobilite. Cazip fiyatına rağmen elektrikli otomobillerimiz giriş seviyesi segmentinde teknoloji, tasarım, kalite ve müşteri deneyimi açısından standartları belirleyecek.” açıklaması yapıldı.

Lansman yaklaştıkça daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebiliriz, ancak Volkswagen halihazırda ID.2all konseptiyle önizlemesi yapılan ve 2025'in sonuna kadar gelecek olan bir “Elektrikli Şehir Otomobili Ailesi” şu anda geliştiriliyor.