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İlk günden Xbox Game Pass'te! Call Of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 6 ilk günden Game Pass'de yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Microsoft, Activision-Blizzard, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyun dünyasının sır gibi saklanan yeni oyunu olan Call of Duty: Black Ops 6'nın Xbox Game Pass'e geleceği doğrulandı.

Microsoft'un Activision-Blizzard'ı satın almasından sonra çıkacak olan ilk oyun Call of Duty: Black Ops 6 resmi olarak duyuruldu. Oyunun tanıtılmasından birkaç gün önce oyunun fragmanı sosyal medyada sızdırıldı ve şirket oyunun fragmanını gecikmeden yayınladı.

Şimdi de oyuncuların heyecanla beklediği yeni oyun hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Microsoft, Call of Duty: Black Ops 6'nın çıktığı ilk günden Xbox Game Pass'de olacağını Xbox uygulamasında gönderdiği bir bildirimle duyurdu.

İlk günden Xbox Game Pass'te! Call Of Duty'nin yeni oyunu Black Ops 6 ilk günden Game Pass'de yayınlanacak - 1. Resim

GAME PASS'E GELİYOR

Insider-Gaming'in haberine göre, Xbox Game Pass'in topluluk lideri Megan Spurr, “Game Pass üyelerinin Call of Duty®: Black Ops 6'ya Game Pass ile ilk günden başlayabileceklerini doğrulamaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Black Ops 6, Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision satın alımını Ekim 2023'te tamamlamasından bu yana serinin servise eklenen ilk oyunu olacak. Game Pass'e gelecek başka Call of Duty oyunlarından söz edilmedi. Ayrıca serinin eklenmesiyle birlikte gelmesi beklenen Xbox Game Pass fiyatlandırması hakkında herhangi bir değişiklikten de bahsedilmedi.

Microsoft, Black Ops 6'yı 9 Mayıs'taki Xbox Showcase etkinliğinden sonra bir saatlik özel bir sunumda tam olarak sergileyecek ve bu da eski E3 Konferans Haftasında Ubisoft ve Nintendo'nun diğer etkinlikleriyle birlikte yer alacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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