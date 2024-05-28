Güvenlik açığı ifşa oldu, İsrail, Gazze'yi 'WhatsApp' ile vuruyor!

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var

İsrail'in Refah katliamı, vatandaşları sokağa döktü! Yurdun dört bir yanında protesto var

WhatsApp'ın güvenlik ekibinin hazırladığı ve iç uyarı yapılan rapor, korkutan iddiaları ortaya koydu. Rapora göre, WhatsApp kullanıcı verilerini 'arka kapı'dan devletler paylaşıyor ve uçtan uca şifrelemeye rağmen gerçekleşiyor. Korkutan bir diğer iddia ise İsrail'in güvenlik açığından faydalanarak elde ettiği lokasyon bilgilerini Filistinlilerin yerlerini tespit etmek ve öldürmek için kullanıyor olması.

ÖZEL HABER - Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı WhatsApp ile ilgili yeni güvenlik endişelerinin oluşmasına kapı araladı.

Musk, WhatsApp'ın güvenlik açığına ilişkin paylaşımda bulunan bir hesabı alıntılayarak, "WhatsApp, kullanıcı verilerinizi her gece dışa aktarır. Bazı insanlar hala güvenli olduğunu düşünüyor" dedi.

Musk bu paylaşımını, WhatsApp'ın, hedefli reklamcılık için kullanıcı verilerini her gece dışa aktararak analiz ettiğini ve kişileri müşteri değil, ürün haline getirdiğini öne süren "Mario Newfal" isimli bir X kullanıcısına cevap olarak yazdı.

DEVLET, KONUMUNUZA ERİŞEBİLİR

Musk'ın bu paylaşımı sonrası WhatsApp'ın verileri aktardığına dair iddiaları güçlendiren ve The Intercept'in ortaya çıkardığı rapor gündem oldu.

Rapor mart ayında WhatsApp'ın güvenlik ekibi tarafından bir iç uyarı olarak yayımlandı. Raporda, WhatsApp yazılımının güçlü şifrelemesine rağmen kullanıcıların verilerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekildi. 'Devlet yönetimine karşı savunmasız kalındığı'nın altı çizildi ama öte yandan da 2 milyar kullanıcısının konuşmalarının içeriğinin güvende kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Durum böyleyken akıllara güvenlik açığından nasıl etkilenildiği sorusu geldi. Onun cevabı ise aslında raporun en başında dikkat çekilen 'devlet yönetimi' vurgusunda gizli. Çünkü bahsi geçen 'tehlike' kullanıcıların kimlerle iletişim kurduğunu, özel grup üyeliklerini ve konumlarını devletlerin kullanmasına olanak sağlıyor.

TRAFİK ANALİZİ NEDİR?

Akıllara gelen bir diğer soru ise bu kişisel verilerin nasıl elde edildiği yönünde oldu. Bunun da cevabı aynı raporda verildi: Trafik analizi... İnternetin hayatına girmesinden sonra bir ağ izleme tekniği olarak kullanılan 'trafik analizi' bu kez de devletlerin işine yaradı. İnternet trafiğinin ulusal ölçekte araştırılmasına dayanan bu yöntemi biraz daha yakından inceleyelim.

En basit tanımıyla 'trafik analizi', 'bulut ağlarınızdaki kullanıcı ve uygulama etkinliğine görünürlük sağlayan bulut tabanlı bir çözüm' olarak biliniyor. Günlük kullanımına örnek vermek gerekirse bir şirketin mevcut kitlesini daha iyi tanımak için kullandığı bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ama WhatsApp'taki güvenlik açığına neden olan halinin o kadar da masum olmadığını söylemek mümkün. Çünkü 'trafik analizi' ile ağa bağlananlar tespit edilebiliyor, bu kullanıcıların konumları belirlenebiliyor... Bu da birazdan değineceğimiz ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına kadar uzanan bir sistemi anlamamıza yardımcı olacak.

'İSTİSMAR' VURGUSU

Fakat önce WhatsApp'ın güvenlik ekibinin yayımladığı iç uyarı raporunun ayrıntılarını biraz daha karıştıralım. Mevcut raporda 'istismar' vurgusuna yer verilerek, "WhatsApp, devletlerin kimin kiminle konuştuğunu belirlemesini mümkün kılan trafik analizi açıklarının devam eden istismarını azaltmalıdır" önerisinde bulunuldu.

Güvenlik açığıyla ilgili bu suistimale ilişkin bir diğer soru da "WhatsApp zaten bu bilgileri topladığını gizlilik politikası metninde belirtmiyor mu?" olabilir. Bunun en düz cevabı 'Evet' olabilir fakat asıl sorun verilerin toplanıp toplanmadığından ziyade bu verilerin nasıl ve kiminle paylaşıldığına dair.

'İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN YERLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN WHATSAPP VERİLERİNİ KULLANIYOR' İDDİASI

Tam da burada iddiaların daha can alıcı boyutuna bakmamız gerek. İsrail'in Gazze saldırıları... Tüm dünyanın gözü önünde İsrail'in hiçbir diplomatik uyarıya aldırış etmeden Gazze'de Filistinlilere yaşattığı zulüm 7 Ekim'den beri devam ediyor. On binlerce Filistinli hayatını kaybetti, yerlerinden edilen Filistinliler hayat mücadelesi içinde kaybolurken telefonlarda bir yeşil ikonlu uygulamadan ibaretmiş gibi görülen WhatsApp hakkındaki iddialar gündemdeki yerini aldı.

'İsrail, WhatsApp'ı nasıl kullanıyor olabilir ki?' diyor olabilirsiniz. İddialar tam da bu noktada belirginleşiyor ve ilk başta belirttiğimiz üzere WhatsApp'ın lokasyon bilgilerini devletlerle paylaşmasına dayanıyor. Bu da İsrail'in 'hedef belirleme' stratejisinin temeline oturuyor. Kısacası bu güvenlik açığının İsrail'in Filistinlileri izlemesine olanak sağladığı iddia ediliyor.

ESKİ CIA BAŞKANI: İNSANLARI META VERİLERİNE DAYANARAK ÖLDÜRDÜK

Mevcut güvenlik açığı ve İsrail'in katliamı arasında kurulan bağa dair bu iddialar Eski CIA Başkanı General Michael Hayden'ın bundan 10 yıl önceki itiraf niteliğindeki sözlerini akıllara getirdi. Hayden, yıllar geçse de unutulmayacak o açıklamasında 'insanları Meta verilerine dayanarak öldürdüklerini' söylemişti.

WHATSAPP İDDİALARI REDDETTİ

WhatsApp'ın patronu Will Cathcart ise tüm iddiaları şu sözlerle reddediyor:

"WhatsApp'ta bir güvenlik açığı olduğuna dair bir kanıt yok ve bu makale, uçtan uca şifrelemeye güvenen kişiler için büyük bir kafa karışıklığı riski taşıyor... Olası veya ortaya çıkanları tartışıyoruz."

Raporu yayımlayan WhatsApp güvenlik ekibine göre çözümlerden biri, risk altındaki kullanıcılar için 'Kilitleme Modu'na benzer güçlendirilmiş bir güvenlik modunu kullanması. Fakat bu öneriyi yaparken de oluşabilecek diğer tehlikelere dikkat çekiliyor.

ÇÖZÜM META'DAN KAÇIŞ MI?

Peki WhatsApp'taki bu güvenlik açığından korunmak isteyenler ne yapmalı? Uzmanlara göre kullanıcı eğer verilerinin kullanılması konusunda endişe ediyorsa Meta'nın sahip olduğu platformları kullanmamalı. Alternatif seçenek olarak ise diğer gizlilik odaklı mesajlaşma uygulamaları gösteriliyor ama uzmanlar bu uygulamalar için de referans olmuyor.

NELER YAPILABİLİR?

Meta platformlarını kullanmaya devam etmek isteyenler için ise sunulan öneriler şöyle: